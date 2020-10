Dumoulin se da por vencido y abandona "cansado" la Vuelta a España

Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El neerlandés Tom Dumoulin (Jumbo Visma) se ha visto superado "por el cansancio" y ha decidido abandonar la Vuelta a España antes del inicio de la octava etapa, que hoy se disputa entre Logroño y el Alto de Moncalvillo, con un recorrido de 164 kilómetros.



Séptimo clasificado en el pasado Tour de Francia, el ganador del Giro 2017 ha decidido finalizar la temporada para centrarse en la recuperación física y preparar con nuevos ánimos la campaña 2021.



"La Mariposa de Maastricht", de 29 años, ha explicado en las redes sociales el motivo de su decisión.



"El equipo y yo pensamos que era mejor darnos por vencidos. Al inicio de la Vuelta ya me sentía cansado y se me hace cuesta arriba. No tenía sentido continuar, podía poner en peligro mi temporada 2021. No es deseable salir de la Vuelta a España, pero la decisión es la acertada".



Duumoulin, perdido en el puesto 95 en la general, no podrá cumplir con su objetivo de demostrar su liderazgo dentro del equipo del esloveno Primoz Roglic, defensor del título en la Vuelta, y que pierde un gregario de lujo.



Era la tercera participación de Dumoulin en la Vuelta, en la que fue sexto en 2016. En 2017 ganó el Giro de Italia y se proclamó campeón del Mundo contrarreloj.