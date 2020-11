Enric Mas:"Pido perdón por no haber ganado"

El español Enric Mas (Movistar) terminó con sentimiento de culpabilidad la etapa del Angliru "por no haber ganado", por lo que el ciclista balear se disculpó ante "los aficionados españoles y seguidores del Movistar".



"Pido perdón al aficionado español, a los seguidores del Movistar y al equipo por no haber ganado. El conjunto ha estado excepcional y yo no he podido tener ese remate final para poder ganar", dijo en meta el ciclista mallorquín.



Mas fue el primero en atacar dentro del grupo de favoritos a 3,5 kilómetros de la cima del Angliru, pero al final no aguantó el ataque del vencedor, el británico Hugh Carthy, y entro a 16 segundos en tercer lugar. En la general mantuvo la quinta plaza a 1.50 del líder, el ecuatoriano Richard Carapaz.



"Estoy contento con la imagen global de la etapa pero no con el resultado final, porque salíamos a ganar, estábamos muy motivados tanto yo como el equipo, sabía que estaba bien y que en esta etapa tan corta, pero dura, podía aspirar al triunfo".



Aunque no logró el objetivo que perseguía, el líder del Movistar prometió seguir luchando por una victoria en la semana que resta de Vuelta.



"Voy a intentar ofrecer una alegría. Mañana tenemos descanso, espero poder acumular las máximas horas de sueño posibles, aunque tenemos un largo traslado hasta el hotel en Galicia. Mañana veremos la crono e intentaremos sacar un buen análisis del recorrido para hacerlo lo mejor posible y seguir luchando por esta Vuelta".