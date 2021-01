Sheyla Gutiérrez volverá a entrenar tras mejorar de sus problemas de salud

Logroño, 30 dic (EFE).- La corredora del Movistar Team Sheyla Gutiérrez tiene previsto comenzar a entrenar con su equipo en las primeras semanas de enero tras mejorar de los problemas de salud que le han mantenido apartada de la bicicleta varios meses, en el final de un 2020 "malo" para ella.



Así lo ha explicado a EFE la corredora riojana, que dejó de competir hace meses después de un periodo en el que acudía a las carreras y entrenaba pero no se sentía con la fuerza física que ha mostrado en toda su carrera.



Aún así, Gutiérrez logró este año un triunfo en el calendario internacional en la prueba francesa de La Perigord, a mediados de agosto, tras lo que apenas tuvo continuidad en las carreras, hasta que paró.



La riojana ha relatado a EFE que hace casi dos meses se sometió a una prueba de esfuerzo y se vio obligada a parar porque tenía la tensión baja "muy baja" algo que se repitió posteriormente cuando se sometía a esfuerzos.



Desde entonces se ha sometido a otras pruebas y ha visitado a diferentes especialistas, sin que le hayan ofrecido "un diagnóstico claro", ha admitido.



En este proceso le han planteado que quizás pasó la covid-19 en una primera fase del año "cuando había muy poca información al respecto" pero ninguna de las pruebas a las que se ha sometido ha confirmado que ella hubiera pasado el coronavirus "pero yo me veía muy baja".



"Tuve unos días de fiebre a primeros de año y desde entonces me he sentido rara", admite la corredora riojana, que recalca que ahora se encuentra "mucho mejor" aunque "lo cierto es que he estado preocupada", reconoce.



Aunque cree que está recuperada "es cierto que no sé cómo va a responder el cuerpo cuando haga un esfuerzo encima de bici", ha reconocido "pero llevo tiempo descansando y creo que me ha venido bien, me encuentro mucho mejor".



Por eso piensa ilusionada en la concentración con su equipo y "en dejar atrás un 2020 que ha sido malo para todo el mundo y para mí, en lo deportivo, también", ha concluido la riojana, que espera poder volver a su mejor nivel y buscar en los próximos meses una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio.