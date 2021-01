La exciclista Tara Gins, vetada como directora de un equipo por unas fotos "inapropiadas"

La exciclista belga Tara Gins sigue sin entender que haya sido vetada para dirigir a un equipo sub 23 a consecuencia de algunas de las fotos que sube a sus redes sociales, tachadas de "inapropiadas" por una estructura con la que ya tenía un acuerdo verbal.

"Me decepcionó cuando me echaron, pero no me sorprendió mucho porque ya sabía que la industria del ciclismo es muy conservadora. Sólo me sorprendió que me despidieran después de anunciarme en su página de Facebook. Les dije que no estaba de acuerdo y dije que los encontraba pasados de moda", confiesa en una entrevista que publica este domingo Marca.

La deportista, que se sometió a esta sesión de fotos para una revista de contenido para adultos y un calendario de su país, argumentó que "los ciclistas son más conservadores y mojigatos con la desnudez".

Gins tenía ya acordado dirigir a este equipo sub 23 belga durante 2021, pero a toro pasado confesó alegrarse por no tener finalmente que trabajar con gente que no valora "sus capacidades".