Juan Ayuso: Ha sido increíble ganar las dos primeras carreras internacionales

Redacción deportes, 7 abr (EFE).- Juan Ayuso (Jávea, 18 años), acaba de confirmar con dos victorias consecutivas en Italia, el Trofeo Piva y Giro del Belvedere en categoría sub-23, que por algo está considerado como la perla del futuro en el ciclismo español. Desde esta temporada pertenece al equipo World Tour del UAE Emirates, dirigido por el español Josean Fernández Matxín, pero hasta el verano corre cedido en el Colpack Ballan.



Ayuso, quien pasó directamente de categoría juvenil a profesional, se foguea en carreras internacionales sub-23 antes de pasar definitivamente al UAE. Esta temporada, como los mejores del pelotón ya ha brillado en pruebas como la Semana Coppi e Bartali, Trofeo Laigueglia y G.P Larciano. Desde Italia atiende la llamada de EFE.



. Pregunta .- Qué han supuesto las dos victorias consecutivas en el Trofeo Piva y Giro del Belvedere con los mejores sub-23 en carrera?



. Respuesta.- Haber ganado en estas dos carreras es algo espectacular, por su importancia y porque ambas son las primeras victorias que consigo en el campo internacional. Poder conseguir el doblete es algo increíble y que me da muchísima motivación para seguir trabajando duro e ir a por más.



P.- En la Semana Coppi e Bartali estuvo en varias etapas con los mejores. ¿Se esperaba rendir a este nivel?.



.R.- Tengo que admitir que en la segunda etapa de la Coppi, el meterme en la fuga con Vansevenant y ver que podíamos jugarnos la etapa entre los dos fue todo un "shock" para mí. Ese día gané muchísima confianza y creo que fui a más cada día. Eso en la parte mental, pero si es cierto que físicamente he dado un saltito, ya que en Laigueglia y Larciano no estaba al nivel que hubiera deseado.



.P.- Parece que estos meses cedido en el Colpack por su equipo, el UAE Emirates, le están inspirando mucho.



.R.- ¡Sí! La idea es esa, estoy disfrutando muchísimo aquí en Italia, tanto en las carreras profesionales como en las de sub-23 internacionales. Creo que estos meses aquí me van a ayudar muchísimo para cuando pase al World Tour dentro de unos meses.



.P.- Qué le aconseja Matxín (director del UAE), cuál es su idea respecto a su evolución?.



. R.- Matxin me dice que me siga curtiendo aquí y ganando experiencia, que siempre salga a disfrutar y a ganar. Sobre lo que haré con UAE aún no puedo decir mucho ya que aún no está del todo claro, seguimos valorando qué calendario es el que más me interesa y el que más se adecúa a mí.



.P.- ¿Cómo fue la experiencia de coincidir con Tadej Pogacar en una concentración del equipo?.



.R.- Con él coincidí en la concentración del año pasado, ya que a la de este año no pude acudir por mis exámenes finales, pero me acuerdo de la gran persona que es y de su humildad, se preocupaba por cada corredor y a mí me involucraba en el grupo, algo que se agradece mucho cuando eres una persona a la cual la han invitado y todo es nuevo para ti.



.P.- Comparte entrenador con el ganador del Tour. ¿Cómo es Iñigo San Millán?.



.R.- Mi entrenador es Iñigo San Millan y estoy súper contento de poder trabajar con él. Aparte de ser un grandísimo profesional, ¡es un genio!. Tengo plena confianza en él y no tengo duda que me llevará por el camino correcto.



Carlos de Torres