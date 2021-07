Matxín:"Pogacar no me sorprende, los números son los del año pasado"

"El rendimiento de Tadej Pogacar no me sorprende, está sacando los mismos números físicos del año pasado", afirma Josean Fernández Matxín (Basauri, Bizkaia, 50 años), director del UAE Emirates antes de la salida de Albertville en una entrevista con EFE. El técnico vasco, tan prudente como el propio ciclista, tiene clara una cosa: "El Tour no está decidido".



"No, no, ni mucho menos, queda mucho Tour. Si parece decidido es por los accidentes, muchos han tenido problemas. Hay que ser prudentes, salvar caídas y circunstancias que han marcado la carrera hasta ahora. Pogacar está a su nivel y eso es una garantía para el equipo"



Matxín no se muestra sorprendido por el nivel físico y la superioridad que está mostrando el esloveno. Simplemente, comenta, está a su nivel de 2020.



"No me parece sorprendente, no está haciendo más de lo que hacía el año pasado, este nivel que está mostrando es normal. Sin menospreciar a nadie, si le quitas a los rivales más directos la diferencias se puede notar más a su favor. El año pasado había 4 corredores de su nivel y este año no por las circunstancias".



A los 22 años, Pogacar marcha lanzado por su segundo Tour consecutivo. El aspecto psicológico se impone la estrategia de equipo, basada en el trabajo y el sacrificio para cada uno de sus componentes. El esloveno, no es una excepción.



"Tenemos un concepto de equipo y se le dice que hay que mantener la atención, que vaya siempre concentrado, que el esfuerzo no es negociable, y que el trabajo no se toca. Cuando termina la etapa nos relajamos y nos reímos, pero cuando se trabaja o se inicia la etapa se exige el sacrificio conjunto de todo el equipo y de él en el momento que le corresponde".



Con medio Tour por delante, la estrategia del equipo no cambiará en el concepto general, aunque admite que el día a día puede marcar los cambios necesarios.



"Se trabaja en la estrategia en general desde el principio, pero a partir de ahí se incide en lo especifico, por lo que vamos día a día. Si de salida se meten como el otro día 40 en la fuga, el planteamiento cambia según quien se meta, nos adaptamos a la situación de la etapa. Esto lo hablas en la reunió, pero la realidad cambia a veces".



"LOS RIVALES SON MAS Y CARAPAZ, PERO CUIDADO CON O'CONNOR"



Matxín apuntó el nombre de un nuevo rival de Pogacar en la general, el australiano Ben O'Connor, a quien considera que no se le ha dado la importancia que merece el corredor del Ag2r Citrôen.



"No se puede descartar nunca a corredores como Enric Mas ó Richard Carapaz, incluso a O'Connor, a quien han menospreciado. Es un corredor que ha entrado delante todos los días con los mejores. Ahora mismo hay un nuevo candidato al podio".



También comentó el técnico vasco el aluvión de comparaciones surgidas a raíz de la exhibición de Pogacar en la etapa de La Colombière con su tremendo ataque a 32 kilómetros de meta y al día siguiente a 4 de la cima de Tignes.



"Esto es algo común. Por una parte le van a criticar, cada vez más según vaya siendo más importante, y por otra parte siempre habrá gente que le compare con otros corredores. Él no se refleja en nadie, es mas cosa de la prensa. Tadej no intenta ser nadie, tiene un carácter muy marcado, cree en sus compañeros y le encantaría que alguno de ellos ganara una etapa. Es un pedazo de pan, es buena gente, pero no se compara con nadie".



"ODIO LAS COMPARACIONES, JUAN AYUSO NO SE PARECE A NADIE"



Un carácter parecido al de la nueva joya del ciclismo español, Juan Ayuso, ganador del reciente Giro sub'23 a los 18 años.



"Odio las comparaciones, Ayuso tiene tanto carácter y tanta personalidad que compararle con alguien es ofenderle. Juan Ayuso es Juan Ayuso, no se parece a nadie, y aunque se pareciera a alguien los tiempos en el ciclismo han cambiado tanto que cualquier comparación es desproporcionada porque el ciclismo de ahora no es como el ciclismo de hace 10 años, ni 5. Ahora es otro mundo".



Matxín explicó en la entrevista con EFE las claves de la progresión de Ayuso, tan joven y tan sorprendente en sus resultados.



"Antes se necesitaba experiencia, ahora los jóvenes tienen más información, lo que sustituye a la experiencia. Los corredores conocen datos, los watios que tienen que sacar, el tiempo para ganar, con qué watios se gana, cómo tienen que entrenar....no se puede comparar. Aquí en nuestro equipo hay 4 corredores que podrían correr el Tour del Porvenir, 4 sub'23".