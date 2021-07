Pogacar: "El Tour no se gana hasta que llegas a los Campos Elíseos"

El esloveno Tadej Pogacar, que vestido de amarillo logró este martes la victoria en la etapa 17 del Tour de Francia, consideró que la carrera no está terminada y que solo se gana "cuando pasas la línea final de los Campos Elíseos".



"En el ciclismo puede haber mucha mala suerte y yo toco madera. Mi condición es buena, las cosas están saliendo bien. Pero queda mucho camino por delante. Mañana será una etapa muy dura y está también la contrarreloj. Por ahora no pienso en la victoria final", señaló el defensor del título, del UAE.



El esloveno sumó su segunda etapa en esta edición, tras la contrarreloj de Laval, y tiene ya cinco en su haber, con las tres del año pasado.



Pogacar explicó que quería apuntarse el triunfo en la etapa reina porque este Tour está teniendo pocas opciones de ganar, ya que están llegando las escapadas.



"La etapa ha sido más fácil de controlar, así que al final tenía al equipo en buena condición y hemos decidido trabajar para ganar unos segundos en la general y la etapa", señaló el ciclista, que consideró que imponerse con el maillot amarillo es "algo indescriptible".



El líder, que atacó en varias ocasiones en el ascenso al col de Portet, que albergaba la meta, se quedó en el tramo final con el danés Jonas Vingegaard y el ecuatoriano Richard Carapaz.



"Carapaz no daba relevos para distanciar a los otros favoritos y Jonas me ha dicho que estaba haciendo teatro. Yo también lo he notado. Es una táctica en el ciclismo. Cuando ha atacado he salido a por él y luego le he 'sprintado' para ganar", explicó.



Pogacar destacó el Tour que está completando Vingegaard: "Está haciendo una carrera fantástica, tras toda la mala suerte que ha tenido el equipo Jumbo. Ha mostrado su carácter, es un gran clase, en el futuro va a mejorar, será un vencedor del Tour rápidamente. Me gusta rivalizar con él, es un gran tío".



El ciclista negó que sonriera cuando estaba haciendo la subida al col du Portet: "A veces cuando sufro parece que me estoy riendo o, quizá, es que la cámara me ha grabado cuando a pocos metros de la meta he pasado junto a mi novia y mi familia. Ahí he sentido un grna placer de verlos".