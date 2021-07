Pello Bilbao: "El noveno puesto es importante para mí y el equipo"

Saint Émilion (Francia), 17 jul (EFE).- El español Pello Bilbao (Bahrain Victorious) se mostró contento con la novena plaza lograda en la clasificación general del Tour de Francia y calificó de "redondo" el Tour realizado por su equipo, con tres victorias de etapa.



"Hice lo máximo en la crono, pero a estas alturas mucho más no se podía hacer. A un noveno puesto creo que hay que darle valor. Quizás no he tenido mucho brillo, he salido poco por la tele, pero detrás de todo esto hay un trabajo terrible. Yo le doy mucha importancia, y el equipo también. El Tour ha sido redondo para el Bahrain Victorious, con victorias y protagonismo", explicó.



Pello Bilbao (Gernika, 31 años), terminó la contrarreloj de 30,8 kilómetros entre Libourne y Saint Emilion a 3.13 del ganador, el belga Wout Van Aert, pero defendió con éxito la novena plaza en la general.



También tuvo Bilbao problemas técnicos con los cables de la radio, pero no fueron un impedimento para cumplir el objetivo.



"Incluso sin el problema con la radio no hubiera podido hacer mucho más. Es cierto que me ha desconcentrado, se me escapó la radio fuera del maillot, intenté tirarlo, pero tenía miedo de que se me enganchara en la rueda y lo tiré. Eché en falta las referencias y el ánimo desde el coche", reconoció.



El ciclista vasco recordó la dureza del Tour de Francia, la carrera más dura que ha vivido.



"El Tour es la carrera más estresante de todas, sin duda. Por ejemplo ayer, que era etapa de teórica transición, hubo dos montoneras, la gente va agotada, sin reflejos. Eso es lo que conlleva tres semanas de intensidad, llegamos exhaustos y es fácil cometer errores", comentó.



También comentó el ciclista gernikarra otros factores que han marcado este Tour de Francia, como el registro policial de su hotel y su exclusión de la selección española para Tokio.



"Tuvimos el tema del registro policial en el hotel, el tema de la selección, con todos los medios pendientes. No me gusta ser polémico, pero no me pude callar. Si alguien está molesto por mis palabras pido disculpas, traté de ser transparente. Si te lo guardas revientas", dijo.



Bilbao descartó su participación en la Vuelta a España después de haber participado en Giro y Tour, y respecto a su futuro para 2022, considera que es pronto para tomar decisiones. "Ahora a descansar y desconectar", concluyó.