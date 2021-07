Valero: "Desde Río tenía en mente hacer algo grande en unos Juegos"

El ciclista español David Valero, bronce en la modalidad de ciclismo de montaña, afirmó, en rueda de prensa, que "desde Río 2016 tenía en mente hacer algo grande en unos Juegos Olímpicos".



"Increíble el cúmulo de sensaciones, no podía parar de llorar. Ahora soy consciente del bronce. Poco a poco iré viéndolo todo, pasito a pasito".



"Esta medalla es trabajo, constancia y un cúmulo de horas de esfuerzo", añadió.



El granadino de 32 años consiguió remontar desde la posición 35 tras una mala salida. Poco a poco recortó tiempo a sus rivales y en la última vuelta certificó la remontada con el adelantamiento al suizo Nino Schurter, lo que supuso su presea de bronce.



"En 2017, en el mundial, tuve un mano a mano con Nino en República Checa y se llevó la victoria por 30 segundos. Hubiera sido mi primera victoria en un mundial". Si digo la verdad, cuando he visto a Nino delante he pensado: lo siento, hoy me toca a mi", declaró a EFE.



"Ha salido todo de cara y a relucir. La humedad ha jugado a mi favor", comentó.



El español Jofre Cullell finalizó en la decimoquinto y Valero habló de la proyección del ciclista de 22 años: "He podido estar con el futuro, con Jofre. Ha hecho una gran carrera para tener 22 años".



"Hemos puesto el pastel, el martes Rocío pondrá la guinda. Lo va a hacer muy bien y puede dar una alegría a toda España", dijo en relación a la ciclista Rocío García, que competirá mañana en la misma modalidad.



Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE) no perdió la oportunidad para felicitar al ciclista: "Es un gran honor verte y sentirte, David. Te sienta muy bien la medalla, eres un lujo para el deporte español. Disfruta tu medalla, es tuya. Hoy es tu día. Nos vemos en París".



José Luis López Cerrón, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, aprovechó el momento también para reconocer el esfuerzo del ciclista: "Es un gran éxito. Hay que sentirse orgullosos de estos ciclistas que muchas veces no cuentan con esa publicidad del ciclismo en ruta".