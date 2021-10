Mora, decimonoveno en scratch; Martorell, récord de España de persecución

Redacción Deportes, 7 oct (EFE).- Sebastián Mora sólo pudo ser este jueves decimonoveno en la prueba masculina de scratch, y Erik Martorell batió el récord de España de persecución individual de los Campeonatos de Europa de ciclismo en pista, que se disputan en la localidad suiza de Grenchen.



El castellonense Mora nunca estuvo en condiciones de pelear por el podio y acabó, al igual que todos menos el ganador, con vuelta perdida. Se impuso el portugués Rui Oliveira, por delante del neerlandés Vincent Hoppezak y el irlandés JB Murphy.



Oliveira logra su primer título continental tras haber sido medallista de plata en la eliminación de 2018 y el Madison de 2020.



Además, el barcelonés Erik Martorell fue noveno en la clasificatoria de persecución individual masculina y no pudo acceder a la lucha por los metales, reservada a los cuatro primeros, pero mejoró el récord de España con 4:14.512.



El ciclista de Mataró mejoró por más de dos segundos el récord de España que registró Sergi Escobar (4:16.682) en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, informa la RFEC.



"A falta de cinco vueltas notaba que se me iba a hacer pesado y a falta de tres ya no podía, pero me quedo con mi progresión y con que sé que puedo ir muy rápido. Estoy contento por el tiempo, pero sobre todo porque tengo mucho margen de mejora", dijo Martorell a la RFEC.



"En la eliminación quedé octavo, pero me quedé con una sensación de estar en un gran estado de forma. Estoy supercontento, tengo ganas de seguir evolucionando y mejorando", añadió Martorell, que en GRenchen también competirá con Mora en Madison.



El alicantino Alejandro Martínez Chorro fue decimosexto en la clasificatoria de la velocidad masculina y luego no pudo pasar a octavos de final al perder en dieciseisavos ante el checo Dominik Topinka.



En la misma prueba el guipuzcoano de Oyarzun Ekain Jiménez empezó con un vigésimo primer puesto y en la primera eliminatoria sucumbió ante el británico Josep Truman.



La gupuzcoana Eukene Larrarte acabó decimocuarta con 45 puntos totales en el Omniuk femenino. Empezó con un 12º puesto en el scratch, siguió con un 17ª en Tempo, un 12º en eliminación y acabó con otro 12º en puntuación. Ganó con exhibición y 154 puntos la británica Katie Archibald.



Este vienes la tarraconense Helena Casas estará en los 500 metros cronometrados, Sebastián Mora en el Omnium, Eukene Larrarte en la persecución individual y la vitoriana Tania Calvo, en la puntuación.