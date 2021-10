El estadounidense Barta, octavo fichaje de Movistar para 2022

Madrid, 20 oct (EFE).- El estadounidense Will Barta, hasta ahora en el EF Education-NIPPO, se ha convertido en el octavo fichaje del Movistar para 2022, informó el equipo español en un comunicado.



Barta, que ha firmado por dos temporadas, se une a Óscar Rodríguez, el germano Max Kanter, Alex Aranburu, Oier Lazkano, Gorka Izagirre, el colombiano Iván Sosa y el brasileño Vinicius Rangel como incorporaciones producidas hasta ahora en la estructura que encabeza Eusebio Unzué.



El norteamericano, de 25 años, está considerado un buen rodador con capacidad para tener alto rendimiento en media y alta montaña. Fue quinto en el campeonato estadounidense contrarreloj y segundo en la crono individual de Mirador de Ézaro de la Vuelta el pasado noviembre tras el esloveno Primoz Roglic.



Aseguró que "ser parte de un equipo fuerte como ellos, con una gran historia detrás" le da "muchísima motivación para intentar sumar y aportar a ese bagaje que ya luce el equipo durante estos próximos años" y apuntó que su primer objetivo es "contribuir en todo lo que se pueda al equipo ayudando a los compañeros, y después, cuando haya oportunidad, buscar también resultados individuales".



"Personalmente me gustaría poder pelear en vueltas de una semana, ser capaz en un futuro de lograr buenos resultados en ese sentido. Siendo además alguien que ha logrado buenos resultados en contrarreloj, una disciplina en la que me desenvuelvo muy a gusto, otro objetivo tiene que ser precisamente ir depurando los aspectos aerodinámicos y de trabajo específico sobre la 'cabra'. En general, me gustaría poder seguir explotando mi potencial con el Movistar Team y ayudar al resto del equipo a que sigamos yendo hacia arriba", añadió.