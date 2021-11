Ten y Eckhard confirman su intención de llegar a París 2024

Valencia, 6 nov (EFE).- Los ciclistas adaptados Ricardo Ten, de 46 años, y Maurice Eckhard, de 38, han confirmado que han tomado la decisión de continuar en la alta competición para afrontar el nuevo ciclo olímpico e intentar estar presentes en los Juegos de París 2024.



?Voy a ir temporada a temporada. Tengo ya una edad, y ni puedo ni debo hacer previsiones a largo plazo, ni a medio. No obstante, mi voluntad de estar en los Juegos de 2024 es firme. Considero que sigo siendo competitivo. No estiro mi carrera deportiva por capricho. Si no estuviera seguro y convencido, me lo dejaría?, explicó Ten al Proyecto FER.



Ten debutó en Tokio en unos Juegos Paralímpicos en la modalidad de ciclismo, tras su exitosa etapa como nadador. Ganó el bronce en la velocidad por equipos, se quedó a las puertas de la medalla en la persecución de 3 km y sufrió un golpe de calor en la contrarreloj individual. Antes de Tokio, el ciclista valenciano consiguió un oro en la crono y una plata en la prueba en línea en el Campeonato del Mundo de ruta.



En términos similares se expresó Eckhard, que apuntó: ?No decido continuar solo por la medalla, sino porque la evolución durante este año ha sido muy positiva. Mantengo la ilusión, la motivación, las ganas. Y, lo más importante, tengo muy buenas sensaciones en mi día a día?.



?Además, este ciclo es más corto. Quedan poco más de dos años para París. Mucha gente puede preguntarse ?si no ha ido a Tokio, cómo lo van a seleccionar para París?. Yo no soy tan pesimista. El tiempo dirá?, añadió, que este curso ganó la plata en la contrarreloj individual del Mundial de ruta.



Los dos longevos componentes del Proyecto FER cerrarán la temporada este fin de semana con el Campeonato de España de ciclismo adaptado en ruta en la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios, donde son los grandes favoritos para proclamarse campeones nacionales y lograr sendos dobletes, en las cronos y en las pruebas en línea. EFE



