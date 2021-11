Òscar Sevilla:"La nueva generación de ciclistas españoles nos hará soñar"

Redacción deportes, 24 nov (EFE).- "El amor por el ciclismo y la bicicleta, la ilusión perdurable, las ganas de entrenar y competir, e incluso el reto de seguir ganando", son las razones que han animado a Óscar Sevilla (Ossa de Montiel, Albacete, 45 años) para renovar una temporada más con su actual equipo, el Medellín EPM. Desde Colombia, considera que la nueva generación de ciclistas españoles "nos hará soñar".



"He decidido continuar un año más porque sigo teniendo ilusión por entrenar y correr en bicicleta, incluso de luchar por triunfos, por qué no. Además creo que puedo aportar mi experiencia a los más jóvenes, y eso también es un gran estímulo para mi", comenta Óscar Sevilla a EFE desde Colombia, país de adopción del manchego.



Por razones de edad, la comparación con Alejandro Valverde, en activo con 41 años, es inevitable. Sevilla ve similitudes con el campeón murciano, aún referencia del ciclismo español.



VALVERDE Y YO COMPARTIMOS LA MISMA PASIÓN POR LA BICICLETA



"No quiero dejar solo a Valverde", bromea Sevilla. "Somos parecidos en relación a la bicicleta, ambos sentimos pasión y amor por el ciclismo, que es nuestra pasión, y disfrutamos mucho de lo que hacemos", explica.



Nadie mejor que Óscar Sevilla, profesional desde 1998, para entender el caso de longevidad de Valverde, quien debutó en 2002.



"No me sorprende, tiene una gran calidad, lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, ganando carreras de todo tipo. Su pasión y la ilusión con la que entrena es la clave. Es difícil dejar el ciclismo cuando ves que sigues disfrutando encima de la bicicleta y te sientes válido . Alejandro aún es muy importante y sigue tirando del ciclismo español. A partir de ahora todo lo que haga es ganancia, es un referente, sin duda".



Las razones citadas se unen a la pertenencia a un equipo, el Medellín, donde corre desde 2017 en medio de un ambiente propicio en lo personal y en lo deportivo.



"Me siento valorado, con voz, e influyo sobre los jóvenes, me siento valorado. Me siento feliz, me dan confianza para hacer competiciones, calendarios y opinar. Hemos mandado ya corredores a Europa como Harold Tejada y Jonathan Caicedo, eso es un orgullo para nosotros".



Sevilla afronta la temporada 2022 con el objetivo de seguir disfrutando de la bicicleta. En 2021 se apunto sendas victorias en la Vuelta al Táchira y Vuelta a Colombia, éxitos que le animan a seguir en la batalla.



"Quiero seguir disfrutando de la bicicleta, de las carreras, de las victorias, de las derrotas, de los viajes...de todo se aprende. El ciclismo me ha enseñado todo en mi vida y me sigue enseñando como persona y como ciclista. En 2002 iré por victorias, a disputar carreras, para ganar o ayudar, pero sobre todo, para disfrutar".



Con la perspectiva que da el tiempo y la experiencia, Sevilla ve el ciclismo actual "emocionante, divertido, con muchos corredores jóvenes que ya disputan las carreras grandes, sin esperar tanto como antes, que se ganaba con más edad".



Por contra, Sevilla ve en el ciclismo que ahora se practica al alto nivel con algún pequeño inconveniente que no le agrada demasiado.



"Hemos visto ataques de lejos, a veces convertido en un ciclismo demasiado tecnológico, controlado. Falta la improvisación del corredor. Es indudable que hay mucho talento, y muchos jóvenes pisando fuerte".



LOS JOVENES ESPAÑOLES PRONTO NOS HARÁN SOÑAR



En cuanto al ciclismo español, Sevilla ve a algunos corredores consolidados de los que aún se puede esperar mucho, pero confía en la nueva hornada de jóvenes que ya están irrumpiendo en el campo profesional.



"Alejandro Valverde sigue en activo, pero ya está de salida; Mikel Landa aun tiene mucho que decir, Enric Mas lleva la presión después de Alberto Contador, y lo ha hecho bien, pero todos le piden que gane, lo que no es fácil. Hay que confiar en los jóvenes. Está Ayuso, que viene pisando fuerte, me gusta mucho Carlos Rodríguez, que es muy inteligente. Creo que viene una generación que en 3 ò 4 años nos hará soñar", comenta.



Sevilla tiene previsto competir en la Vuelta al Táchira, Vuelta a Venezuela, Vuelta a San Juan y pruebas en Chile y Costa Rica. También espera dejarse ver en carreras españolas, como Vuelta a Asturias y Castilla y León, además de los Campeonatos de España.



Carlos de Torres