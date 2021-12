Roglic:"Tengo muchas ganas de ganar el Tour, y lo puedo lograr"

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- El esloveno Primoz Roglic, triple ganador de la Vuelta a España y campeón olímpico contrarreloj, admitió que tiene "muchas ganas de ganar el Tour de Francia" y considera que puede conseguirlo, y señaló que sus compañeros Wout Van Aert y Sepp Kuss pueden lograr los maillots verde y de lunares, respectivamente.



"Tengo muchas ganas de ganar el Tour y creo que puedo hacerlo, pero no quiero que me recuerden como por haber ganado o no el Tour, preferiría ser recordado como un corredor que luchó en cada momento por la victoria, que dio todo lo que pudo en cada ocasión y en cada carrera. Es el tipo de hombre que quiero ser. El Tour no es una obsesión, por lo que no es frustrante no haberlo ganado todavía ?, señaló Roglic, de 32 años, en 'Het Laatste Nieuws'.



Después de dos intentos fallidos coincidiendo con el dominio de su compatriota Tadej Pogacar, Roglic considera que su equipo podría optar en 2022 a tres maillots ganadores, el amarillo, el verde por puntos y el de la montaña.



"Todo es posible. Podemos ganar el maillot verde y el maillot amarillo, e incluso el maillot de lunares con Sepp Kuss, pero tenemos que hablar de cuál es nuestro objetivo principal y luego hacer un plan que funcione para cada uno de nosotros", apuntó.



Roglic subrayó que él y Wout Van Aert tendrían que ayudarse "mutuamente". "Por ejemplo, sería necesario encontrar la manera de que él gane una etapa y que yo gane tiempo a la vez. Habrá que pensarlo detenidamente", concluyó.