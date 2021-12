Landa: "Me gusta el recorrido, pero el cuerpo me pide volver al Tour"

Madrid, 16 dic (EFE).- Mikel Landa (Bahrain Victorious), dijo tras conocer las etapas de la Vuelta 2022 que le gusta el recorrido, con abundante montaña y 9 finales en alto, pero precisó que su prioridad será el Tour de Francia", primer objetivo del año, sin descartar acudir a la ronda española.

"Me parece un recorrido muy duro, es una Vuelta que comienza con mucha exigencia, ya la primera semana con etapas nerviosas, montaña, algún final en alto y la cromo por equipos. Sera una Vuelta difícil del primer al último día", señaló el ciclista alavés en el acto de presentación del recorrido de la Vuelta 2022.

Sobre su participación en la ronda, Landa precisó que su objetivo número uno es el Tour de Francia, pero no pierde de vista la Vuelta, en cuya edición de 2021 se retiró.

"Me gustaría venir a la Vuelta, pero el cuerpo me pide volver al Tour de Francia. Después del Tour organizaremos el resto de la temporada. Me gusta el recorrido, pero el año que viene hablaré con el equipo para ver si entra en los planes". E