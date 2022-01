Progresar en la clasificación UCI y el Tour, objetivos del Movistar femenino

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El Movistar, tercer mejor equipo femenino del ránking UCI en 2021, afronta la nueva temporada con el objetivo de seguir progresando a nivel internacional y poder conquistar alguna de las grandes rondas por etapas como el Tour de Francia con la neerlandesa Annemiek Van Vleuten, número uno del mundo.

El equipo femenino, dirigido por Sebastián Unzué, cuenta esta temporada con catorce ciclistas, siendo las únicas incorporaciones la austríaca Sarah Gigante y la cubana Arlenis Sierra.

Las que se mantienen en la escuadra telefónica son la noruega Katrine Aalerud, la francesa Aude Biannic, la serbia Jelena Eric, la italiana Barbara Guarischi, la colombiana Paula Patiño, la neerlandesa Annemiek Van Vleuten, la danesa Emma Norsgaard y las españolas Alicia González, Sara Martín, Lourdes Oyarbide y Gloria Rodríguez.

La llegada la temporada pasada de Annemiek, número uno del mundo, y de la gran revelación del pelotón internacional la pasada temporada, la danesa Emma Norsgaard, permitieron al equipo español "soñar con victorias en las carreras importantes del calendario", dijo Unzué.

"Este año los objetivos son más ambiciosos y hay retos muy interesantes. Esperamos seguir creciendo y progresando para ascender en la clasificación mundial", comentó.

Para Annemiek el objetivo es claro. "Me gustan los desafíos y el Tour es lo principal. Estoy deseando empezar a preparar grandes retos y será un objetivo para nosotros. Estoy orgullosa del equipo y eso me motiva enormemente. Después del Tour de Francia me concentraré en el mundial de Australia".

En el caso de Emma Norsgaard, conocida como 'el cohete danés', sus esfuerzos irán centrados en las 'clásicas'. "Eso es lo que me gustaría desarrollar en los próximos años y por eso este 2022 me voy a centrar en ellas".

Sara Martín, de 22 años, es una de las promesas del pelotón nacional y una de las más firmes esperanzas de triunfo de Movistar a medio plazo.

"Estar en Movistar y compartir equipo con Annemiek fue un nuevo reto y una gran ilusión. Ha sido un salto muy importante para mi y para el resto del equipo. Nos ha empujado a todas y tener ciclistas como ella, que rematan tan bien el trabajo del equipo, creo que nos da confianza y salimos a por más en cada carrera", apuntó Sara.

El equipo femenino de Movistar comenzará a competir el domingo 6 de febrero en la Vuelta a la Comunidad Valenciana.