Alberto Contador afirma que "el ciclismo actual necesita a Egan Bernal"

Medellín (Colombia), 14 feb (EFE).- Alberto Contador, único español que ha ganado las tres grandes, afirmó este lunes que el ciclismo actual "necesita" a Egan Bernal y que el accidente sufrido por el colombiano durante un entrenamiento le hará "aún más fuerte".

"Egan es un campeón. Y ante estas situaciones, los campeones se crecen aún más", expresó Contador durante una conferencia de prensa en Medellín, donde participó de un evento con su marca de bicicletas, Aurum.

Manifestó que tanto a nivel del ciclismo como en el personal es "muy bueno" que se pueda recuperar.

"Deseo que pueda volver y en óptimas condiciones", dijo

"El ciclismo en la actualidad necesita a un Egan Bernal. Es un corredor que en las grandes vueltas es un referente y es uno de los grandes", declaró 'el Pistolero'.

Bernal, campeón del Giro de Italia de 2021, chocó a alta velocidad contra un autobús en una carretera entre Bogotá y Tunja, que lo dejó, según sus propias palabras, con "casi 20 huesos rotos".

Contador definió la situación del campeón del Tour de Francia en 2019 como un "alto en el camino" que lo hará "aún más fuerte" cuando regrese a la competición porque "ha vuelto a nacer" tras el accidente.

EL 'BOOM' DEL CICLISMO COLOMBIANO

En su tercera visita a Colombia, que está entre los tres primeros en ventas para su marca de bicicletas, el español dijo sentirse "en casa" y destacó su "grandísima calidad" de sus corredores, quienes "todavía van a hacer mucho en el ciclismo".

Señaló que mientras en España "estamos ahora en una situación un poco de transición" Colombia dio "un salto increíble" y se ve que Eslovenia "va increíble" con corredores como Tadej Pogacar y Primoz Roglic.

Aunque no quiso desvelar el nombre del colombiano que quisiera ver correr en su equipo, el Eolo Kometa, y zanjó todo con un "no me voy a mojar", contó que tanto Bernal, del Ineos Grenadiers, como Miguel Ángel López, del Astana, le gustan por "su estilo a la hora de atacar".

También evocó los enfrentamientos en el Tour de Francia y la Vuelta a España con Nairo Quintana, el que "abrió este 'boom' del ciclismo colombiano", quien el pasado domingo se coronó campeón del Tour de Porvenza y de paso rompió el récord de Contador en el ascenso a Montagne de Lure.

"No me sorprende que siga estando a este nivel y que haya conseguido esta victoria. Vamos a ver qué tal va este año, si vuelve a su mejor nivel en las grandes vueltas", comentó el español sobre el ciclista del Arkea.

UN DESAFÍO MENTAL

En cuanto a los corredores que han empezado a ganar tan pronto, en los que entran Pogacar, Remco Evenepoel y el mismo Bernal, Contador indicó que podrán alargar su carrera, pues su desafío no será especialmente físico.

"Creo que el gran desafío va a radicar a nivel mental. Seguir con la misma motivación e ilusión, sacrificándote de la misma manera después de empezar así a los 18 años", afirmó.

El de Pinto reiteró que el deseo de regresar al ciclismo profesional durante 2020 fue "algo pasajero" porque se retiró de una forma que "ni había soñado" y espera mantener ese buen recuerdo.