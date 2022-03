Evenepoel sancionado por pasarse de velocidad con el coche

El ciclista belga Remco Evenepoel (Quick Step) ha sido sancionado por la Justicia de su país por circular con el coche a 125 km/hora en una zona de velocidad limitada a 70 en Schepdaal, su localidad natal.

Evenepoel, de 22 años, reciente ganador de la Vuelta al Algarve (Portugal) y actualmente compitiendo en la Tirreno-Adriático (Italia), fue multado con 400 euros y su permiso de conducir suspendido durante 21 días, según informa el diario Het Nieuwsblad.

El abogado del corredor admitió que Evenepoel pisó el acelerador del coche más de la cuenta, pero matizó que tampoco por ese hecho "es un niño terrible".

"Remco Evenepoel se equivocó al pisar el acelerador un poco más de la cuenta para no llegar tarde a una cita médica. Tenía solo 20 años en ese momento. Ciertamente no es un niño terrible, tiene una vida ejemplar. No fuma, ni bebe, ni sale", explicó el letrado.

Según el abogado, Evenepoel se dio cuenta de que condujo "demasiado rápido. En el futuro,¡ solo tendrá la tentación de conducir rápido con una bicicleta", concluyó.