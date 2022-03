Rubèn Peris: "La Volta tendrá convenio con ASO hasta 2026"

Barcelona, 19 mar (EFE).- El director de la Volta a Catalunya, Rubèn Peris, explicó a EFE que la prueba "tendrá convenio con ASO hasta 2026" antes de empezar la edición 101, que se disputará del 21 al 27 de marzo con inicio en Sant Feliu de Guíxols y con el tradicional final en la montaña de Montjuïc de Barcelona.

El acuerdo con ASO (el actual finaliza este 2022) le da a la compañía francesa los derechos televisivos y comerciales de La Volta, lo que "el año pasado permitió que la prueba se retransmitiese en 190 países, algo que se repetirá en esta edición", según informa Peris durante una conversación telefónica.

"La vinculación con ASO nos ha dado un salto cualitativo muy importante. Gracias a ello, por ejemplo, La Volta va en el paquete de las grandes pruebas como el Tour de Francia y la Vuelta a España cuando se venden los derechos televisivos", dice con satisfacción el director de la Volta a Catalunya.

El contrato que finaliza este 2022 se firmó en 2017 y contempla la producción de imágenes y la distribución de los derechos televisivos y los contratos de patrocinios, que seguirán siendo gestionados hasta 2026 por ASO, la empresa organizadora del Tour de Francia.

Con la noticia de la renovación, la prueba se asegura seguir marcada en rojo como una de las competiciones de referencia del calendario primaveral de la UCI World Tour, lo que comporta la presencia de ciclistas de primer nivel mundial.

En esta edición, a falta de la confirmación oficial de este domingo, participarán el campeón olímpico, el ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS), y ganadores de La Volta como el español Alejandro Valverde (Movistar), el colombiano Nairo Quintana (Team Arkea) y el australiano Richie Porte (INEOS).

"La participación volverá a ser de lujo", sentencia Peris. "El gran atractivo de La Volta para estos ciclistas es que tenemos etapas muy variadas y que las fechas en el calendario son muy buenas, aunque nos obligan a ir mirando la previsión meteorológica", añade.

Después de regresar el 2021 con la edición centenaria tras haberse tenido que suspender la del 2020 a causa de la pandemia del coronavirus, la celebración de La Volta va volviendo a las condiciones habituales. "La edición del año pasado fue muy mermada y tuvo muchos obstáculos a causa de las restricciones. Esta vez nos acercaremos más a la llamada nueva normalidad", explica Peris.

Así, la previsión es que "haya más público que el año pasado". De todas maneras, puntualiza que la UCI "obliga a todos los equipos y a la treintena de personas de la organización que tendrán contacto estrecho con los participantes y estarán en la burbuja a pasar pruebas PCR" y que otras medidas sanitarias "seguirán vigentes".

Una de las grandes novedades de esta edición es Perpiñán, la ciudad de la Cataluña Norte que acogerá el final de la segunda etapa y el inicio de la tercera. Peris desvela que la idea "nació por parte del ayuntamiento". Al finalizar la edición 100, el director de La Volta recibió una llamada telefónica. "Me dijeron que su regidor de deportes quería reunirse conmigo, lo hicimos y lo convertimos en realidad", explica.

Para Peris, "lo que muestra La Volta al mundo debe servir para que después la gente vaya a esos sitios". Según él, "la gente ya sabe que existen La Molina y Boí Taüll (donde finalizarán las dos etapas de alta montaña de esta edición) y que allí se esquía, pero así también verán que son lugares para practicar el ciclismo, igual que la Costa Daurada".

Una vez superada la edición 100, La Volta no quiere ni mucho menos aflojar sus ganas de crecimiento. "Dicen que llegar es fácil, aunque no lo ha sido, y que lo realmente difícil es mantenerse. Ahora nos toca hacer esto. Los que ahora dirigimos la prueba no seremos eternos y queremos dejar un buen legado para los que vengan detrás nuestro", asegura Peris.