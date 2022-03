La ciclista cubana Arlenis Sierra aspira a un buen lugar en el Movistar

La Habana, 20 mar (EFE).- Arlenis Sierra, la mejor ciclista de Cuba de la última década, debuta este domingo en Italia con el prestigioso equipo español Movistar, con el que aspira a hacerse de un buen lugar entre sus nuevas compañeras, indicó en un entrevista al medio deportivo oficial de la isla Jit.

A sus 28 años, Sierra acumula una exitosa trayectoria profesional en lides mundiales de pista, más de 40 triunfos en importantes carreras, la participación en vueltas de diferentes países, y cerró el 2021 en el quinto escalón del mundo en ciclismo de ruta.

"Aspiro a que me vean como una integrante del equipo que desea ganarse un puesto mejor y lo va a luchar. Entiendo que deberé hacer mucho por las demás y no me sentiré menospreciada por eso. Cuando trabaje para alguna compañera lo haré de corazón", dijo la ciclista cubana.

Confesó además que anteriormente no se había contado con pertenecer al Movistar, porque se sentía "muy bien" en los clubes Astaná y el A.R. Monex, al que perteneció desde 2017.

Pero explica su decisión por varias razones, una de ellas que la A.R. Monex no contaba con la puntuación suficiente para participar en carreras importantes, lo que le limitaba la clasificación a campeonatos mundiales y otros eventos.

Movistar también ha mostrado su alegría por la incorporación de la cubana. "Felices de tener por Europa a Arlenis Sierra. Su debut, este domingo en el Trofeo Alfredo Binda", anunció este domingo en su cuenta de Twitter el Movistar, el club más antiguo en el circuito de ciclismo de ruta, uno de los nueve equipos femeninos con la máxima categoría de la Unión Ciclista Internacional (UCI) considerado además el tercero mejor del mundo.

Sierra emprenderá junto a su nuevo elenco una carrera de 141 kilómetros salpicada de subidas montañosas con arrancada cerca de la ciudad italiana de Varese, capital de la provincia Lombardía.

ENTRENAMIENTO Y ESFUERZO

Para encarar su fichaje con Movistar en la temporada 2022, la ciclista cubana relató que se ha fogueado en los últimos meses en La Habana, con trayectos en carretera y gimnasio, además de los entrenamientos que realizó en España.

Aunque no llega en posición de líder, Sierra confía en que podrá conseguir "más resultados" para sumar a sus dos títulos panamericanos y los trofeos que ha ganado en lides como el Giro de la Toscana, el Giro del Emilia, el Giro Rosa y la carrera Tres Valles, en Italia.

En la selección femenina del equipo español, son mayoría las ruteras europeas encabezadas por la campeona olímpica y mundial holandesa Annemiek van Vleuten, quien figura en lo más alto del escalafón mundial en los últimos años.

Las próximas metas de la cubana, además de destacar en Movistar, son los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, los Panamericanos de Santiago de Chile, ambos en 2023, así como lograr una mejor actuación en el campeonato mundial de ruta y la cita olímpica de París 2024.