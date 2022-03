La Volta, ante el desconocido gigante de Boí Taüll

Perpiñán (Francia), 23 mar (EFE).- Los favoritos para la general de la Volta Ciclista a Catalunya coinciden en que las dos etapas de montaña, con final en La Molina (Girona) y en Boí Taüll (Lleida), probablemente decidirán los primeros puestos, sobre todo la del jueves, con un puerto desafiante que la prueba no afronta desde hace 20 años y que prácticamente ninguno de los participantes ha subido.

"Por lo que hemos visto en los perfiles la etapa de Boí Taüll va a ser durísima, seguro que va a haber sorpresas allí. Son puertos larguísimos con mucha dureza, intentaremos estar delante", analiza para EFE el ciclista español Juan Ayuso (UAE Team Emirates), de tan solo 19 años y con un futuro prometedor por delante.

Su opinión es común en un pelotón que desconoce ese terreno. "Boí Taüll no lo conozco. Para nosotros es importante que no haya lluvia", explica el ciclista colombiano Esteban Chaves, que el año pasado venció en la etapa de la Volta con final en un puerto cercano, el de Port Ainé (Lleida).

La etapa reina de esta edición saldrá el jueves de La Seu d'Urgell y afrontará dos puertos de primera categoría, el Coll de Boixols y el Port de la Creu de Perves, antes de la subida final a la estación de esquí de Boí Taüll, de 12,7 kilómetros. El desnivel medio es del 5,6%, las rampas más fuertes alcanzan el 12% y la llegada está situada a 2.015 metros de altitud.

Antes de empezar esta Volta, EFE también conversó con los españoles Alejandro Valverde (Movistar) y Marc Soler (UAE Team Emirates) sobre este puerto.

Los dos coincidieron. "No conozco Boí Taüll, pero sé que es bastante exigente y es bueno para mí", dijo el murciano. En la misma línea se refirió el ciclista catalán, quien consideró que es una ascensión que se adapta a sus características.

Entre estos aspirantes a las victorias de etapa en la montaña y en la general final también se sitúa el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), que se ha convertido en el jefe de filas de su equipo tras el abandono del australiano Richie Porte.

"Venimos siempre con la mentalidad de hacer un buen papel y el objetivo es ganar esta Volta", sentencia el campeón olímpico.

"Estoy intentando recuperarme de la Tirreno-Adriático, que me lo hizo pasar un poco mal, pero esto no nos impide estar en la pelea. He tenido muchos problemas en este inicio de año, no ha sucedido lo esperado. La Volta puede ser un punto de inflexión", deseó Carapaz.

El inicio de la prueba ha sido complicado, con lluvia, viento, frío, caídas, cortes en el pelotón y el abandono de Porte. "Hay mucha incertidumbre, muchos nervios, muchas ganas y la montaña decidirá quiénes estamos delante y quiénes no", considera Chaves, que llegó a esta Volta con pocos kilómetros de competición en sus piernas.

El pronóstico es que la meteorología siga siendo un contratiempo más para los ciclistas en las etapas de montaña de la Volta, una circunstancia que puede incentivar las sorpresas.

"Sin duda, las dos etapas de montaña servirán para ver dónde estoy. Tengo ganas de descubrir dónde está mi nivel ante los mejores corredores del mundo. Intento estar feliz y si los resultados tienen que venir, vendrán", explica Ayuso. Este jueves el español contará con referencias suficientes para despejar las dudas.

Sergi Escudero