Los rebeldes de la Volta

La Molina (Girona), 23 mar (EFE).- Los mejores equipos del pelotón, los 18 de la categoría UCI WorldTeam, están presentes en la edición 101 de la Volta Ciclista a Catalunya, pero en el gran grupo también hay lugar para seis equipos rebeldes que luchan por incordiar a los gigantes, entre los que destacan cuatro españoles: el Kern Pharma, el Caja Rural, el Euskaltel Euskadi y el Burgos BH.

Además, hay otros dos equipos invitados, el francés Arkéa-Samsic y el noruego UNO-X Pro Cycling Team. También se contaba con la presencia del conjunto ruso Gazprom-Rusvelo, pero finalmente no ha podido acudir a la prueba tras la expulsión del calendario UCI de los equipos rusos y bielorrusos como consecuencia de la invasión a Ucrania.

Entre estos seis equipos de la categoría UCI ProTeam se viven algunas de las historias pintorescas de esta Volta. Una que llama la atención es la del ciclista de Olot (Girona) Adrià Moreno (Burgos BH), que a sus 30 años está viviendo su primera temporada como profesional.

Antes de debutar en la Volta escribió este post en su cuenta de Linkedin: "Estos días me viene a la cabeza que hace un año al salir de la oficina fui a entrenar y a ver la crono de Banyoles. Ese día una compañera del trabajo me preguntó si no estaba compitiendo en la Volta y le dije que no, que no creía que algún día la pudiera disputar. La de vueltas que da la vida".

Entonces trabajaba como revisor de contenidos en la empresa Tradeinn, una tienda de material deportivo. "Es una historieta que sirve para mostrar la dificultad que he tenido para llegar dónde estoy. Estoy muy orgulloso de estar aquí con el equipo. Se lo tengo que agradecer a ellos. Ellos me ficharon y me han llevado aquí", explica a EFE un sonriente Moreno.

En la segunda etapa, entre l'Escala y Perpiñán, el ciclista del Burgos BH logró formar parte de la escapada de la jornada, que finalmente fue alcanzada por el pelotón tras verse sometida a un fuerte viento que le complicó mucho las cosas. "El objetivo era estar en alguna escapada. Vi que salía uno y me puse en la cola. Pero solo fuimos tres y fue una jornada un poco dura", lamenta.

De todas maneras, advierte que su "intención" es "volver a entrar en nuevas escapadas y dar protagonismo al equipo". En concreto, se marca una en el calendario. "La etapa del sábado, si llego con buenas piernas, es muy buena porque habrá mucha pelea", pronostica. Saldrá de Salou y, tras recorrer 167,6 kilómetros y ascender un puerto de primera categoría y dos de segunda, llegará a Cambrils.

Precisamente, uno de sus compañeros de escapada en la segunda etapa también fue un español de un equipo UCI Pro Team, Joan Bou (Euskaltel Euskadi). "Me sentí fuerte, pero se hizo larga la escapada con el viento que había", relata el ciclista de Valencia.

"Nuestro objetivo es estar delante en las escapadas y dejarnos ver. Los equipos están más mermados a causa del mal tiempo y los abandonos y no tienen mucha gente con la que tirar. Esto nos puede permitir llegar más lejos a nosotros", considera Bou, que va sumando puntos en la clasificación de la montaña.

Un objetivo similar tiene el equipo Kern Pharma, con sede en Navarra y con patrocinador catalán. "Es nuestra primera carrera World Tour de este año y es muy importante para nuestro patrocinador, que tiene aquí la sede", explica Jaime Castrillo, ciclista de Jaca (Aragón).

De todas maneras, admite que "hay que ser realistas" teniendo en cuenta que "el nivel es muy alto". Su receta "es actuar como grupo" y se marca en el calendario la misma etapa que Adrià Moreno. "El sábado puede ser un buen día para meterse en una fuga", asegura. El Kern Pharma recibió la semana pasada la noticia de que también competirá en la Vuelta a España.

En cambio, otro de los equipos españoles que está participando en esta Volta, el Caja Rural, tuvo que afrontar un duro revés. La Vuelta a España no lo invitó tras diez años corriendo en la prueba. Pero el golpe no hará que el equipo baje los brazos y la ronda catalana le está sirviendo para conocer su estado de forma.

"La Volta es una carrera bonita y me hace ilusión volver a estar aquí, donde ya corrí en 2018", explica el ciclista colombiano Jhojan Orlando García (Caja Rural). "Queremos llegar muy bien a las carreras que tenemos en abril", añade.

Otro de los equipos invitados es el francés Arkéa-Samsic, liderado por el también ciclista colombiano Nairo Quintana. En este caso, el objetivo es bien diferente. El de Cómbita tiene entre ceja y ceja regresar al podio final de La Volta y en las primeras etapas ya ha demostrado estar en un gran estado de forma.

