La caravana itinerante de la Volta

Salou (Tarragona), 26 mar (EFE).- La Volta a Catalunya es un evento deportivo que mueve a unas 800 personas durante siete días por gran parte del territorio catalán entre equipos, personal de la UCI, organización, voluntarios y prensa, que este domingo habrán completado casi 1.500 kilómetros en una semana sumando todos los desplazamientos que han comportado las etapas de la edición 101.

La caravana de la ronda catalana habrá visitado once poblaciones de lunes a domingo entre inicios y finales de etapa, pero la cifra se incrementa teniendo en cuenta que algunas pernoctaciones no se realizan en las localidades de llegada o de salida. No todas ellas tienen la capacidad de absorber el volumen de personas que comporta la Volta.

Así, es habitual ver a los coches, los autobuses y los camiones de los equipos aparcados frente a los hoteles -en los que es imprescindible que haya desayuno y cena incluida para que puedan acoger la Volta- en diferentes poblaciones cercanas al lugar de llegada de la etapa o de la salida de la del día siguiente.

Por ejemplo, la noche del miércoles al jueves, posterior al final de etapa en La Molina (Girona) y anterior a la salida en La Seu d'Urgell (Lleida), se vio a la caravana de la Volta repartida por poblaciones como la propia La Molina, Puigcerdà (Girona), Bellver de Cerdanya (Lleida) y la misma La Seu d'Urgell.

"El secreto es fácil: las poblaciones tienen que tener un retorno. Aparte del publicitario, si llenan los hoteles se quedarán contentas y podremos repetir. El problema es que hay poblaciones que no tienen hoteles", explica a EFE Santiago Castrillo, jefe de la organización de la Volta desde hace dos décadas.

En estos alojamientos se viven escenas impensables en otros deportes que desde hace tiempo se cierran como un búnker, con el fútbol como claro ejemplo.

Durante el desayuno y la cena es habitual ver a organizadores, comisarios de carrera, periodistas y ciclistas comiendo en mesas contiguas sin que nadie se sienta incómodo, en un ambiente sencillo y agradable.

Cada equipo mueve unas 20 personas, un bus, tres o cuatro coches, un furgón de material y algunos también otro furgón para poder cocinarse su propia comida.

Por su parte, la organización de la Volta, entre voluntarios y profesionales, mueve en esta edición a 107 personas. Especialmente meritoria es la labor de los voluntarios, entre los que hay decenas de conductores de coches y motos. Su función va desde desplazar a los periodistas y a los fotógrafos durante la carrera hasta llevar un coche sustituto para los tres médicos de La Volta por si alguno tiene una avería.

La Volta dio un gran salto cualitativo en 2017, cuando llegó a un acuerdo con la empresa francesa ASO, organizadora del Tour de Francia, para que se encargara de los derechos comerciales y televisivos, lo que comporta, entre otros aspectos, que la carrera se retransmita en 190 países de los cinco continentes. El contrato finalizaba este 2022 y ya se ha alargado hasta 2026.

Una de las novedades de esta edición ha sido que Perpiñán (Francia) fuese el final de la segunda etapa y el inicio de la tercera, una petición que el director de la Volta, Rubèn Peris, recibió del ayuntamiento de la localidad del Rosellón tras finalizar la edición número 100.

"A nivel logístico es más complicado salir de Cataluña porque tienes que hacer otro dispositivo y arreglarlo todo con los gendarmes, además de con los Mossos d'Esquadra. Por lo tanto, es un doble esfuerzo en el sentido organizativo", dice Castrillo.

"Pero han sido súper atentos y no ha habido ningún problema. Personas encantadoras y alegres", añade.

De hecho, en una reunión previa que tuvieron a La Volta le sorprendió positivamente que acudieran ni más ni menos que 40 personas.

"Solo tenemos elogios para Perpiñán, han sido cumplidores. Están acostumbrados al Tour de Francia y se nota. Durante el recorrido no nos encontramos ni un solo coche, ni aparcado", asegura el responsable de la organización de la Volta.

Así, se produjo la curiosidad de ver dos cuerpos policiales de países diferentes actuando en un mismo evento. En territorio francés, los Mossos d'Esquadra se encargaron de encapsular el pelotón, pero los que cortaron las calles al tráfico fueron los gendarmes, ya que la policía catalana no tiene jurisdicción para realizar allí esta acción.

Este domingo terminará la edición 101 de la Volta y el lunes ya se empezará a preparar la 102. "La Volta del año siguiente comienza a construirse al día siguiente de acabar la anterior", asegura Castrillo.

"Lo primero que se hace es decidir las poblaciones de salida y de llegada de las etapas. En esta época es la población la que lo solicita", agrega.

Pero muchas veces surgen problemas que imposibilitan que el deseo se haga realidad. "El recorrido dura siete días y no se puede llegar a todas las partes de Cataluña. Y hay algunas poblaciones que se tienen que descartar como lugar de llegada porque no se encuentra una salida cercana para el día siguiente", admite.

Sea como sea, "el recorrido de la Volta queda definido en setiembre del año anterior". Es decir, con seis meses de antelación respecto a la celebración de la prueba.

Además de cerrar los lugares de llegada y salida, hay que realizar una ardua tarea para concretar el recorrido que los unirá. "Cuando pedimos los permisos a tráfico antes ya hemos hecho un trabajo previo, que es escribir a todas las poblaciones por las que queremos que pase la etapa. Les preguntamos si les supone algún problema. Y después hay que negociar los esprints intermedios", puntualiza.

La caravana de la Volta no para de moverse en todo el año para que la carrera siga siendo una prueba marcada en rojo en el calendario primaveral del UCI World Tour.

Sergi Escudero