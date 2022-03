Pogacar encabeza el UAE Emirates en A Través de Flandes

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar, doble ganador del Tour de Francia, encabezará el UAE Emirates en la clásica A Través de Flandes que se disputa este miércoles, a cuatro días del segundo monumento de la temporada, el Tour de Flandes.

Pogacar (Klanec, 23 años) se muestra "emocionado" en su regresa a Flandes, donde espera un ensayo para la prueba reina del ciclismo belga que tendrá lugar el domingo. El ganador del Tour de los UAE y de la Tirreno Adriático, asegura estar en buen momento de forma y compartirá galones con el italiano Matteo Trentin.

?Tenía muchas ganas de venir a Flandes. La historia y la pasión por el ciclismo en Bélgica son únicas y me motiva competir en estos escenarios. La forma es buena y espero que podamos estar delante, pero no me hago ilusiones sobre los adoquines, sé que es una carrera diferente. Trataré de absorberlo todo y disfrutar tanto como sea posible", señaló la estrella eslovena.

Pogacar dejó claro que Trentin también puede tener sus opciones.

"Matteo Trentin conoce estas carreras clásicas mejor que nadie, por lo que seguramente veremos su experiencia en el equipo. Es un pequeño paso hacia lo desconocido, pero estoy muy emocionado?, concluyó.