Carlos Rodríguez: "Doy las gracias a Soler, sin él no hubiera podido ganar"

El español Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), agradeció el trabajo del catalán Marc Soler en la escapada decisiva de la quinta etapa de la Itzulia, que le permitió al granadino poder llegar a meta y firmar su primera victoria como profesional.

"Marc Soler ha hecho una gran etapa, me sabe mal por él, pero le tengo que dar las gracias. Él iba como una moto, sin él hubiera sido imposible la victoria. También agradezco al equipo que me haya dado la oportunidad para luchar por el triunfo", dijo Rodríguez en la meta de la localidad vizcaína.

Carlos Rodríguez (Almuñecar, Granada, 21 años), recalcó el trabajo del ciclista catalán, clave en la formación de una primera escapada de 6 hombres y luego para mantener las diferencias respecto a los perseguidores cuando ambos se quedaron al frente.

"Al principio íbamos 6 escapados, pero no nos entendimos. Marc era el más fuerte, soltó a todos. Me hubiera gustado ayudarle, pero tenía a Adam Yates y Daniel Martínez detrás. Me sabe mal porque ha sido el mas fuerte, más que yo, y ha hecho un trabajo increíble. Le doy la enhorabuena, lo siento por él".

Rodríguez, un corredor que pasó directamente de juveniles a profesional con el maillot del Ineos, apenas podía dar crédito a su estreno como ganador en la máxima categoría, y además en una prueba del World Tour como la Itzulia.

"Llevo todo el año con buenas sensaciones. Esta victoria aún no me la creo, además en una carrera de tanto nivel. Me hace ilusión porque además tenemos a Dani Martínez segundo en la general y puede ganar".

El corredor andaluz admitió que tuvo dudas sobre si podría ganar o no. Las fuerzas empezaron a flaquear y además la rampa de 800 metros de Mallabia era rompedora.

"No me lo puedo creer, al final iba muy justo y se me ha hecho interminable. Los perseguidores venían cerca, pero pude ganar. Claro que ví peligrar la posibilidad de llegar a meta como vencedor porque iba al límite de fuerzas, no podía más", comentó.

Tras el tercer puesto en la Volta a la Comunitat Valenciana y el cuarto en Andalucía, Carlos Rodríguez viene demostrando esta temporada que su despegue en la élite del ciclismo profesional está empezando a consolidarse.

"Estoy contento con la evolución ,voy dando pasos adelante, poco a poco mejoro en la categoría. En el futuro lucharé por más victorias".