Daniel F. Martínez, el ciclista que se inspiró en Alberto Contador

Arrate (Gipuzkoa, 9 abr).- Daniel Felipe Martínez (Sochoa, Cundinamarca, 25 años), ganador de la Itzulia, es parte del presente y futuro del ciclismo colombiano. Con su triunfo en el País Vasco ha demostrado que debe ser tenido en cuenta como un líder por su equipo, el potente Ineos Grenadiers.

El triunfo de Daniel Felipe Martínez en la Itzulia le reporta mucho crédito, sobre todo teniendo en cuenta que su compatriota Egan Bernal se encuentra convaleciente de un serio accidente y que otros ciclistas con galones del Ineos, como el británico Adam Yates, no terminan de despuntar en las grandes galas.

Martínez, hijo de Guillermo Martínez y Blanca Poveda, nació el 25 de abril de 1996, en Soacha, Cundinamarca, municipio cercano Bogotá. Desde muy joven trabajó como ayudante en una tienda de Soacha, fue muy buen estudiante y su primer amor en el deporte fue el fútbol.

Le gustaba el balón a Dani Martínez, era seguidor del Atlético Nacional y no le faltaban los posters del equipo colombiano. Pero desde pequeño quiso der ciclista, y su hermano Jeison fue clave para que se decantara por los pedales, ya que le prestó la bicicleta para que montara. Ahí tuvo el kilómetro 0.

Con los ahorros de las "pagas" que le daban sus padres, se compró un maillot del Astana, equipo donde corría uno de sus ídolos, el español Alberto Contador. Con maillot y bicicleta prestada ya podía empezar a soñar.

Con trabajo y disciplina empezó a entrenarse con su hermano ?Yeyo?, eliminó unos problemas de sobrepeso y empezó a ponerse en forma sin que el deporte lo despistara de los estudios, manteniendo su buen rendimiento y con las notas destacadas.

Tras ganar las primeras carreras con la bici del hermano, fichó por el Team Colombia, con cuy maillot ganó la montaña en la Ruta del Sur y fue el mejor jóven en el Tour de Utah. Éxitos que no pasaron inadvertidos para el Wilier Triestina, quien lo fichó para luego llegar al Education First a petición de Rigoberto Urán.

Empezó el despegue de Dani. En 2015 participó en la Volta a Cataluña con abandono. En 2016 debutó en el Giro, carrera que repitió en 2017. En 2018, con el Education First el despegue no se hizo esperar. En 2019 se llevó una etapa de la París Niza y en 2020 ganó el Dauphiné y una etapa del Tour, en Puy Mary.

El Ineos vio en Daniel Felipe Martínez un fichaje de postín y apostó por él en 2021, año de sequìa y de pandemia. Con la vuelta a la normalidad, este 2022 se ha proclamado por tercera vez campeón de Colombia contrarreloj. En su palmarés figuran 6 participaciones en las grandes, tres Giros, 2 Tours y 2 Vueltas.

En la Itzulia 2022 se presentaba como segunda baza del Ineos, a la sombra del británico Adam Yates, pero la carretera dijo lo contrario. El colombiano fue el mejor. De su equipo y de la ronda vasca. Un triunfo final con sufrimiento.

"En algunos momentos me vi perdedor, incluso quedar fuera de los 10 primeros. Hasta la ultima línea no se sabia nada, allí fue cuando me consideré ganador de la Itzulia", dijo atendiendo a los periodistas el ciclista cundinamarqués.

Martínez, referencia del ciclismo colombiano junto a Bernal, Iván Ramiro Sosa y Sergio Higuita, mencionó a los ídolos en sus inicios, donde no faltaba Alberto Contador, quien le marcó en sus inicios junto al italiano Vincenzo Nibali y su paisano Mauricio Soler, quien fue rey de la montaña en el Tour de Francia.

Carlos de Torres