Zubero grita la victoria del orgullo, Herrero guarda el maillot rojo

El español Julen Zubero (Krypteia) gritó victoria en el "desierto infinito" al final de la segunda etapa de la Titan Desert disputada bajo un intento calor cercano a los 40 grados entre Merzouga y Ksar Jdaid, de 102 km, que finalizó con un grupo de 7 corredores en el mismo tiempo, entre ellos otro español, Francisco Herrero, que mantuvo el liderato.

Zubero (Lemoa, 39 años), hijo de aquel Luis Zubero profesional en ruta de 1968 al 75, fue el más fuerte de la etapa maratón de la Titan, una jornada de supervivencia que puso a prueba a todos los participantes por los diversos escenarios del desierto, ya que hubieron de superar pistas de piedra y arena, cañones, ríos y complicados puertos con descensos de vértigo.

ETAPA MARATÓN, ETAPA DE SUPERVIVENCIA

La igualdad marcó la etapa de principio a fin, hecho que se reflejó en un desenlace al esprint con 7 hombres en lucha por la victoria. Zubero fue el primero en meter la rueda en la meta de Ksar Jdaid, a escasos kilómetros de la frontera con Argelia.

El corredor vasco, ganador de 3 etapas en la Titan, marcó un registro de 3h.24.35, a una media de 29.9 km/hora, mismo tiempo que el grupo de favoritos de la carrera, esto es, Konny Looser, el líder Francisco Herrero, Oriol Colomé, Guillem Muñoz, Óscar Carrasco y Haimar Zubeldia.

Triunfo que no esperaba ni el propio Zubero en esta jornada maratón, en la que los corredores tienen que cargar en la etapa con los enseres imprescindibles para pasar la noche, incluido de dormir, y sin disponer de asistencia mecánica o de fisioterapia a la llegada. Supervivencia.

"Para mí ha sido una sorpresa. Esta es la etapa que más me gusta porque todos disponemos de los mismos medios y en las mismas condiciones. He sufrido mucho porque Konny Looser me ha apretado bastante, pero por orgullo disputé y gané", explicó el ciclista vasco.

Herrero (Cannondale TB) también mostraba alegría en la calurosa meta de Ksar Jdaid. Llegar con los mejores abre el horizonte al campeón de Europa de ultramaratón. Mantuvo el maillot rojo de líder y se dio un baño de realidad al comprobar que su estado de forma le puede permitir luchar por la victoria final.

En la general su enemigo será el defensor del título, el suizo Konny Looser, empatado a tiempo, mientras que Zubero se colocó tercero a 53 segundos.

"La experiencia está siendo brutal, estoy flipando. Creo que Looser es el más fuerte, pero, por qué no voy a ganar yo?. Estoy respondoendo espondeo a los ataques y esto supone un enorme golpe moral", dijo.

VERA LOOSER GANA EN MUJERES, RAMIREZ AL MANDO

En mujeres también hubo igualdad al máximo entre la namibia Vera Looser, esposa de Konny, la catalana Anna Ramírez, toda una triple campeona de la Titan y la noruega Gertrud Hildegunn.

La ciclista africana se llevó el esprint entre tres marcando en meta 3h.49.38, a una media de 26,6 km/hora, la catalana mantuvo el jersey azul de líder con 3.41 minutos sobre Looser y 7 respecto a la corredora nórdica.

Este martes llega el segundo sector de la etapa maratón con un recorrido de 125 km entre Ksar Jdaid y Fezzou, que incluye 2 subidas y otras tantas bajadas en un tramo de minas de alta exigencia. El corredor más rápido en ambas subidas tendrá una bonificación de 1 minuto. Será la etapa más larga de la Titan Desert 2022.

Carlos de Torres