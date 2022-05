Juan Pedro López, un líder sevillano para el Giro de Italia: "Voy a disfrutar todos los días que pueda la maglia rosa"

El ciclista del Trek-Segafredo se coloca primero tras terminar en la segunda posición la cuarta etapa de la clásica ronda italiana

El español Juan Pedro López (Trek-Segafredo), que se enfundó la maglia rosa tras finalizar segundo en la cuarta etapa del Giro de Italia, que concluyó en el Etna, se mostró "muy contento" de lucir un maillot que espera "disfrutar todos los días que pueda". El ciclista sevillano, de 24 años, solo fue superado en meta por el alemán Lennard Känma, que se llevó la etapa.

"Estoy muy contento de vestir este maillot. Necesito disfrutar este momento y este día y todos los que pueda con este maillot", dijo el corredor español, que fue alcanzado por el corredor germano a falta de tres kilómetros para el final.

"Lo intenté en la parte más dura y ahí pude hacer la diferencia. Después Känma me pilló y peleamos por el sprint final, pero no lo conseguí. No pudo ser. Ha sido muy difícil pero tengo el maillot, que es lo importante. No sé cuantos días lo tendré pero lo voy a disfrutar sea lo que sea. Voy a disfrutarlo cada día", concluyó.