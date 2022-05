Colombia domina la primera jornada del Panamericano de Ciclismo

Buenos Aires, 12 may (EFE).- La delegación colombiana dominó el medallero en la primera jornada del Panamericano de Ciclismo en Ruta, que se realiza desde este jueves en la provincia argentina de San Juan, gracias a la cosecha de dos medallas de oro y tres preseas de plata.

En la primera competencia, la venezolana Lilibeth Chacón se quedó con el oro en la prueba de contrarreloj de damas que se disputó en el dique Punta Negra en una prueba que contó con la participación de una veintena de pedalistas representando a doce países.

Chacón pulverizó los relojes en el tramo en solitario, recorriendo los 18,8 kilómetros con un registro de 27 minutos y 28 segundos, marcando un promedio de 41,068 km/h. Mientras que la colombiana Lina Hernández y la argentina Antonella Leonardi completaron el podio a 31s y a 46s, respectivamente.

Una gran coronación de la oriunda de San Rafael del Piñal, que viene sumando títulos UCI y mostrando sus títulos en su trayectoria deportiva cargada de triunfos. Esta vez escoltada por las campeonas nacionales en la especialidad, la colombiana Hernández y la argentina Leonardi, que ingresaron en el mismo minuto.

?Muy feliz, agradecida a Dios y a mi trabajo con el entrenador. El recorrido del circuito ya lo había vivido en 2018, donde había finalizado en cuarto lugar y hoy estamos con un primer lugar, que es el fruto de todo este trabajo. La montaña es mi terreno preferido, pero me he preparado para un buen desempeño en la crono, ya que una carrera no se define en una sola etapa?, dijo la flamante campeona panamericana de crono.

Por su parte, el colombiano Juan Manuel Barbosa ratificó su título de campeón nacional de la especialidad contra el reloj en la categoría sub'23, alcanzando la presea dorada parando los relojes en 35m 38s tras completar los 31,6 kilómetros del parcial. Su compatriota, Johan Porras alcanzó la de plata y el local Adrián Etcheverry, el bronce.

?Esta victoria es muy importante para todos nosotros, me siento feliz de haberlo logrado. Para una contrarreloj hay que saber sufrir para luego disfrutar y el tramo de la subida al dique fue muy duro. Todo el equipo está feliz y ya pensamos en lo que viene mañana sábado?, expresó Barbosa tras la prueba.

Su compatriota Porras agregó: ?Hemos trabajado duro, tratamos de hacer una crono perfecta y salió lo que dimos, lo que me deja conforme por el 1-2 que hicimos?.

En la competencia CRI de la elite masculina, los colombianos Rodrigo Contreras y Walter Vargas fueron los más veloces en los 46,6km de recorrido en el dique Punta Negra; en un podio que completó el venezolano Orluis Aular.

Tras la prueba, el campeón Contreras expresó: ?Estamos felices de este oro tan anhelado, buscándolo desde hace años, desde 2017. La carrera me pareció durísima. Ahora esperamos culminar con pie derecho en la ruta y luego vendrá la Vuelta de Colombia?.

Su escolta y compatriota Vargas añadió: ?Conozco muy bien San Juan, hace cuatro años hice esta misma contrarreloj, donde quedé campeón y también lo conozco por la Vuelta con el Team Medellín. Estoy feliz con el resultado; venía preparándolo bien, me costó mucho la subida al dique, que es donde Rodrigo (Contreras) sacó la diferencia para ganar. Hoy veníamos tanto en Sub'23 como Elite, con la ilusión de hacer una buena carrera?.