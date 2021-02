Crean el 'modo borracho' para teléfonos móviles

¿Cuántas veces has oído que debería prohibirse, tanto como conducir, que alguien use el móvil cuando bebe? Obviamente, no es tan peligroso, pero también se suelen hacer barbaridades al teléfono en estado de embriaguez.

Era un problema cuya solución pasaba, únicamente, por evitar coger el telefono... hasta ahora. Una compañía china, Gree Electric, ha patentado el ya conocido como 'modo borracho', una aplicación que restringirá las funciones de tu smartphone que tú le digas cuando sales de fiesta con los amigos o vayas a beber.

Se trata de una solución como el 'modo avión' o el 'modo vacaciones' con el que ya cuentan los móviles. El usuario la activaría cuando lo creyera conveniente y establecería de antemano las aplicaciones a las que no debería tener acceso, es decir, él decididía si en ese modo no debería entrar en el WhatsApp o en Facebook, o no debería tuitear; podría establecer que los mensajes no fueran publicados o que se enviaran varias horas más tarde y con una nueva aprobación... Lo que le evitaría muchos disgustos.

Y para salir del 'modo borracho' le exigiría una 'verificación de sobriedad'. Los requisitos de ésta también podría configurarlos el propio usuario de antemano.

Por ahora es sólo una patente, pero cuya utilidad ha despertado el interés de los fabricantes de teléfonos móviles. De la capacidad para que Gree Electric llegue a un acuerdo con éstos dependerá que pronto lo veamos en nuestros dispositivos.