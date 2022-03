¿Por qué se hizo una cuenta secundaria Xokas? Su explicación y sus disculpas

El streamer gallego ha dado sus explicaciones sobre toda la polémica abierta en redes sociales por su actitud: "No pude gestionarlo; empecé a recibir insultos y comentarios negativos"

Xocas ha pedido perdón tras la polémica por sus cuentas secundarias abiertas, lo que ha generado un amplio revuelto en redes sociales. El streamer gallego ha querido dar la cara al respecto y han sido más de 200 mil los espectadores que han seguido las disculpas de Xokas.

El gallego comentó que llevaba toda la noche sin dormir, al tiempo que quiso disculparse de toda la comunidad stream por lo que había ocurrido. "Yo era un streamer de WoW, estaba en mi nicho con mis dos mil viewers, luego vino EGOLAND y todas las invitaciones. Despues de lo de "Esto es un juego", vino un subidón y no pude gestionarlo. Empecé a recibir insultos y comentarios negativos.", dijo Xokas.

¿Por qué se hizo una cuenta secundaria Xokas?

¿Por qué? Esa es una de las preguntas más repetidas en relación a esta polémica. Y Xokas, valiente, se abrió al público y explicó sus motivos: "Me hago una cuenta por la obsesión, desde que empecé he tenido la obsesión de ser el mejor. Me ha traído cosas buenas y malas, pero creo que me ha dado más buenas que malas. Porque no tengo nada más, he dejado todo para ser el mejor. Y esto no es una broma, probablemente tenga que ver a un profesional para que me ayude. Tengo una obsesión por los números".

"Nunca tuve que hacer lo que hice desde una cuenta secundaria, he necesitado un golpetazo para darme cuenta y poder llevarlo mejor. Me ha estallado una bomba a la que no he parado de mteterle pólvora. Entiendo todas las críticas y lo siento, tengo que aprender a desconectar y lo necesito", siguió argumentando Xokas, quien admitió su culpa y pidió que no defendieran lo que había hecho: "No es necesario que me defendáis más en Twitter, la he cagado. Lo siento muchísimo, seguiré siendo crítico, pero no de esa manera".

Las disculpas de Xokas a Auron e Ibai Llanos

"Le di demasiada importancia a las opiniones de gente que no la tiene. Si tengo tantos buenos amigos, por qué me fijo en eso. Sigo sin encajar bien los ninguneos. Voy a tener que pensar en este problema y si tengo que buscar ayuda profesional, lo haré", dijo Xokas, quien también pidió disculpas a Auronplay, al que le salpicó la polémica, e Ibai Llanos, quien también se ha referido a ello ante sus seguidores, asegurando que le ha recomendado que reciba ayuda al respecto.

"No quiero desprestigiar a Auronplay, yo le admiro y le respeto. Es el mejor y el Youtuber que más he visto en mi vida. El tuit está expresado muy mal, me estaba dando mérito a mí, no quitándoselo a Auronplay. Le tuve que mandar un privado para decirle que no lo malinterpretara", sentenció Xokas.

?? || Auron hablando sobre lo del Xokas.



Mas partes abajo. pic.twitter.com/cmeZykOpye — INFO AURON (@InfoAuron) March 20, 2022