Xokas deja atrás sus "actitudes de mierda" y vuelve a Twitch admitiendo insultos

"Podéis insultarme", dice el streamer gallego, que en las últimas semanas ha sido víctima de la polémica por sus cuentas falsas

Xokas ha vuelto. Atrás queda la polémica de sus cuentas falsas y todo el revuelo levantado en redes sociales. Bajo el título 'He vuelto' y al ritmo de la canción La Misión, de Arma Blanca, el streamed gallego ha vuelto a Twitch.

Semanas atrás, Xocas se convirtió en protagonista después de que salieran a la luz las cuentas secundarias que Xokas utilizaba para insultar a sus haters en redes sociales. Tras una semana alejado de los streamers y las redes sociales Xocas ha regresado.

"¡He vuelto, putas!". Estas han sido las palabras de Xokas a su regreso a Twitch. Un retorno en el que el gallego utilizó las primeras horas de emisión para defenderse de todas las acusaciones que ha recibido a lo largo de los últimos días, así como argumentarse por enésima vez sobre los tuits que el generador de contenidos había emitido a través de sus cuentas falsas. "Os voy a contar todo lo que he reflexionado esta semana", avanzó Xokas en su cuenta de Twitter, al tiempo que anunció: "Si queréis, podéis insultarme. Yo no os voy a dar un guantazo. O sí".

Más de cien mil personas siguieron en directo lo que Xokas tenía que esgrimir en su vuelta a Twitch. "¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una tarde más al súper stream de tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?", decía, nada más acabar la melodía de La Misión.



Xokas habla sobre la polémica de las cuentas sencundarias falsas

"Ha sido una semana buena porque ha sido la única manera de ver a mi familia, por la obsesión que tengo con Twitch y ser el mejor. Sin ellos no estaría aquí, pero son cosas que olvidas, a veces", comenzaba diciendo Socas, quien siguió argumentándose ante los suyos: "Estoy mal. Es obvio que estoy mal. Siempre he creído estar preparado para ser uno de los más fuertes y de los más grandes, porque siempre he sentido que lo soy. Pero la realidad es que no lo estuve. Pensé que era más fácil de llevar, pensé estar acostumbrado a las críticas, a los malos comentarios".

Por último, Xokas pidió empatía y comentó que se pondrá en manos de un profesional para conseguir afrontar la situación actual: "Estar en mi posición es una olla a presión. Es constante movimiento. Todo al extremo. Tiene partes muy buenas y partes muy malas. No había tenido tantísima ansiedad desde hace muchísimo tiempo, obviamente he recibido una barbaridad de acoso, que no me importa, la verdad, porque sigo estando muy por encima de ese tipo de comentarios".

Xocas deja atrás sus "actitudes de mierda"

"Os prometo que voy a cambiar las actitudes de mierda, aunque algunas las voy a mantener. Hablaré con un profesional para analizarlas con seriedad y objetividad. No pretendo olvidarlo ni esquivarlo, pero quiero intentar seguir disfrutando de lo que hago., es mi único objetivo. Todo lo demás, mejor o peor hecho, es lo que hay... Sé que es difícil, pero ha sido una de las peores semanas de mi vida, con mis amigos y mi familia, pensando en todo lo que he hecho mal, en todos los errores que he cometido", concluyó Xokas durante su directo en Twitch.