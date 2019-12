Itálica cuelga el 'no hay billetes'

El Cross Internacional de Itálica es uno de los grandes del calendario IAAF Cross Country. Año tras año, las inscripciones de la reputada prueba se completan. Los atletas valoran la organización, dureza y cómo no, el inigualable entorno: el conjunto Arqueológico de Itálica, el asentamiento romano más antiguo de la Península Ibérica.

Todo ello hace que la respuesta del público esté a la altura todos los años. Sevilla siempre se ha caracterizado por el respaldo popular a los eventos deportivos celebrados en la capital y en la provincia y el Cross Internacional de Itálica no iba a ser menos.

Itálica es un imán y la asistencia a Santiponce siempre es numerosa. La plasticidad de la prueba y la calidad de sus participantes hace que no sólo aficionados al atletismo en general y al cross en particular se personen, sino que la carrera reúne atractivos suficientes para convencer tanto a mayores como niños, guste o no esta especialidad o el deporte. Itálica es también sinónimo de éxito de público.