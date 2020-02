Morón, con el mejor cross

Este sábado tendrá lugar en Morón una nueva entrega del Circuito Provincial de campo a través que organiza la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de la Ciudad del Gallo. En la modalidad Fanddi adaptada masculina y femenina esta prueba será puntuable para el Campeonato de Andalucía.

Cientos de participantes están citados en el incomparable marco natural del Parque Canillas de esta localidad sevillana, donde se han diseñado diferentes trazados para dar respuesta a cada una de las categorías en liza. Tras la recogida de dorsales y vuelta de reconocimiento pertinente, las carreras darán comienzo a las 10:30 h con la salida válida para los séniors y veteranos A y B masculinos (deben de completar 8 kilómetros de recorrido), a las 11:20 h será el turno para las mujeres con las sub 18 y 20, y las veteranas A y B (ellas habrán de cubrir una distancia de 4 kilómetros), y ya a las 11:45 h tomarán el relevo los sub 18 y 20, y los corredores del Campeonato de Andalucía Fanddi masculinos (modalidad adaptada). A su finalización se hará un pequeño receso en la competición para entregar en el podio los trofeos a los ganadores de estas categorías, siendo inmediatamente retomada la contienda deportiva con el resto de categorías.

El cierre de la prueba está previsto en torno a las 14:00 h, cuando de nuevo los mejores clasificados protagonicen la entrega de trofeos y premios. Los organizadores han habilitado una vasta zona de aparcamientos muy cerca de los accesos principales al recinto natural, donde se dará cabida a las decenas de autobuses que desplazarán a Morón a todos los deportistas que representarán a los más de 100 municipios sevillanos y las 8 provincias de la comunidad.

Los vestuarios y otros servicios complementarios han quedado centralizados en el Polideportivo Blas Infante de la Barriada El Rancho, que se mantendrá operativo durante toda la jornada a escasos metros del Parque Canillas.

Se da la circunstancia de que Morón es un enclave donde la especialidad atlética del campo a través siempre ha tenido una gran tradición, por lo que una vez más se espera el mejor ambiente para la ocasión.

Trialbici, en Alcalá de Guadaíra

El Campeonato de Andalucía Trialbici 2020 volverá a escena el próximo domingo 8 de marzo en Alcalá de Guadaíra tras estrenarse a principios de febrero en Huétor Vega. Para la segunda de las siete citas puntuables está previsto que el C.D. Trial Bici Sevilla, organizador del evento, disponga de un circuito variado y exigente de esta modalidad ciclista cuyo emplazamiento volverá a ser el Centro Cívico San Francisco de Paula.

A partir de las nueve de la mañana comenzarán los recorridos por las distintas zonas habilitadas por la organización, donde se podrá volver a disfrutar con la pericia y maestría sobre dos ruedas de los mejores pilotos del panorama andaluz.

Las preinscripciones se pueden llevar a cabo a través de un formulario web hasta el próximo jueves 5 de marzo a las 15:00 horas.

La preinscripción es obligatoria para poder participar abonando el día de la prueba 20 euros (federados) y 30 euros (no federados).

Las inscripciones se abonan el día de la prueba. Los participantes no preinscritos podrán inscribirse el mismo día de la carrera abonando el importe de 25 euros para federados y de 35 euros para no federados.

Este campeonato tendrá paradas posteriormente en las localidades de Benahavís (Málaga), Villa del Río (Córdoba), Ogíjares (Granada), Maracena (Granada) y Jódar (Jaén).

Guadajoz tendrá campo de fútbol 7 y un pabellón

El Ayuntamiento de Carmona destinará 1,2 millones de euros a la construcción de un pabellón cubierto y un campo de césped artificial de fútbol 7 en la barriada de Guadajoz. El pleno de la Corporación ha aprobado la propuesta del gobierno municipal de realizar una modificación presupuestaria que permita la realización de esa inversión en el citado núcleo.

La Tagarrera celebra su XI edición este 28-F

El municipio sevillano de La Puebla de los Infantes acoge este 28 de febrero, Día de Andalucía, la XI edición de la Carrera Popular La Tagarrera. Con 500 incritos, la carrera de 8.000 metros será el plato fuerte en una jornada en la que también tendrán su momento las categorías inferiores, pues hay previstas pruebas para benjamines, juveniles, infantiles, promesas...

Éxito del II 'Caseceo'

La II edición del Campeonato de Sevilla de centros escolares de orientación ('Caseceo') se celebró en Dos Hermanas con un rotundo éxito, tanto a nivel organizativo como de participación. Unos 600 chicos procedentes de 21 centros de nueve localidades acudieron a la cita organizada por la Delegación en Sevilla de la Federación Andaluza del Deporte de Orientación.