Fernando Serrano y Esperanza Buzón ganan la I Carrera Atemporal de Carmona

Este domingo finalizaba la XIV Carrera Solidaria de Carmona - I Carrera Atemporal, una novedosa prueba con la que esta ciudad quiso incentivar el movimiento y el deporte durante la apertura de las primeras fases tras el confinamiento y que ha servido para que mucha gente en esta localidad se haya reacitvado tras muchas semanas confinada.

Se trataba de un caso curioso, pues es una carrera que se podía correr cuando se quisiera entre el 25 de mayo y este 12 de julio. Para lo cual era necesario inscribirse (nocturnasolidariacarmona@gmail.com), abonar los tres euros que servían a un fin solidario y correrla. La zona destinada a la carrera, situada en el Real de la Feria, iba a estar para ello abierta al tráfico durante todo este periodo. Incluso permitía la opción de volver a probar suerte y lograr un mejor tiempo, para lo cual uno debía inscribirte de nuevo y realizarla.

Organizada por la ONG Fe y Futuro en colaboración con el Club Atletismo Gaia y el Ayuntamiento de Carmona, abarcaba diferentes categorías, de benjamines a Veteranos C y había trofeos y premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. No obstante, no todas las categorías se han cubierto, aunque sí han sido muchos los atletas -más de un centenar- que han tomado parte en ella, en especial, miembros de los tres clubes de atletismo de la localidad, el Gaia, los Leones de Carmona y los Carmorunners.

Fernando Serrano, con un tiempo de 24:39, y Esperanza Buzón con 38:26, se imponían en la categoría prncipal, Sénior, que constaba de 7 kilómetros de recorrido. Ambos pertenecen al club Gaia Atletismo de la localidad.