El Cross de Itálica y el Nacional de Clubes dan su paso definitivo

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y su homónimo en la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, han firmado este miércoles el acuerdo para hacer posible la celebración, en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce, del trigésimo noveno Cross Internacional que lleva el nombre de la antigua ciudad romana y el 56º Campeonato de España de Campo a Través por Clubes.

El Cross Internacional, que fue aplazado el pasado mes de enero debido a la imposibilidad de celebrarlo a causa de la pandemia, regresa ahora en un nuevo formato, con pruebas durante dos días, sábado y domingo, en los que también tendrán lugar las competiciones del Campeonato de España de Campo a Través, según señala la Diputación en una nota de prensa.

En el acto celebrado este miércoles, al que además de Chapado y Villalobos ha asistido el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, también se ha presentado el cartel del Cross.

En relación con la celebración de ambas pruebas en simultáneo, el presidente de la entidad intermunicipal considera que hacer coincidir la organización y celebración de dos eventos deportivos "con semejante potencia no conlleva más que un beneficio para la provincia de Sevilla", ya que "se intensifica la cantidad y calidad de los atletas españoles que participan en el Cross de Itálica y, a la vez, se acoge un campeonato que contó con alrededor de 3.000 participantes en su última edición en Soria en 2020 y que atrae a numeroso público también".

"No me quedo ya con el resultado, que va a ser magnífico, sino que me quedo con la manera en que hemos trabajado conjuntamente creando algo nuevo, nunca antes hecho, donde van a competir los mejores deportistas españoles desde edades muy tempranas, lo mejores del mundo y también la parte popular de corredores", subraya Chapado de su lado.

Además, ha remarcado que el Campeonato de España de Campo a Través servirá para definir el equipo español que competirá después en el campeonato de Europa de Dublín y, también, para representar a España en la Copa de Europa de Clubes, prevista para principios de 2022.

Por su parte, Arrabal ha manifestado que "el sistema y el tejido deportivo del que se disfruta en España es fruto de muchos años de un trabajo orgánico, de un esfuerzo heroico de las federaciones y de mucho talento en las categorías inferiores y, afortunadamente, en este país y en Andalucía se ha intentado no darle al botón de apagado del sistema deportivo y, ahora, estamos viendo los frutos de ello".

La edición 2021 del Cross tendrá como novedad un nuevo trazado, que "además repercutirá en la belleza de las pruebas", tal como destaca la Diputación. De esta forma, indica que tanto el Cross masculino como el femenino van a ser muy interesantes, ya que serán disputados en circuitos de 2.500 y 1.500 metros por vuelta, respectivamente, discurriendo por la zona del Anfiteatro y el perímetro de los cipreses, que sumará estéticamente para el espectador y, a la vez, endurecerá el circuito para los corredores.

El Cross de Itálica es el evento atlético con más trayectoria de la provincia y uno de los más importantes del circuito de campo a través de España, como lo demuestra el hecho de estar incluido en el selecto club del campo a través internacional reconocido por la World Athletics. Tras 38 ediciones disputadas, la cita no ha parado de crecer, tanto en cantidad de participantes como en calidad organizativa y deportiva, como lo ponen de manifiesto los más de 3.500 corredores y corredoras participantes en la última edición, que fue la de 2020.