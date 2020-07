Instalaciones deportivas de calidad para alquiler

Desde el SADUS ofrecen a sus usuarios la posibilidad de alquilar sus instalaciones para entrenar o practicar deporte de manera autodidacta. Esta alternativa se añade a las múltiples prestaciones que ponen a disposición de sus abonados, buscando el beneficio para que encuentren en sus instalaciones diversas posibilidades para ejercitarse de la forma que más se adecúe a sus necesidades y circunstancias.

Así, se facilita el disfrute de unas instalaciones deportivas de calidad, pudiendo ser alquiladas por todos los abonados, así como los usuarios que estén en posesión del Pase de Temporada vigente o el Pase de Día. Los interesados podrán disponer previa solicitud y disponibilidad de las pistas de Tenis, Pádel y Fútbol 7 para practicarlo de forma libre, así como el acceso a alquilar instalaciones especiales.

Se consideran instalaciones especiales aquellas que no son consideradas polideportivas como las citadas anteriormente. Dentro de estas instalaciones se encontraría el campo de Rugby, el de Hockey, el de Fútbol o alguna de las pistas de los Pabellones Deportivos Universitarios. Además, se considera con carácter especial todas aquellas reservas de espacios que no tengan un uso particular e individual, es decir, aquellas solicitudes que se tramiten con un fin determinado como la organización de Torneos o Campeonatos, por ejemplo.

Instalaciones de calidad a precios reducidos y con todas las medidas de seguridad necesarias para una práctica deportiva entretenida y saludable. Consulta los precios y promociones vigentes AQUÍ.