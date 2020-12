El CD SADUS de Rugby a 7 comienza las competiciones.

Con el comienzo de la temporada regular pospuesto a mitad a enero de 2021 por causa de la pandemia, el equipo de Rugby 7 del CD SADUS ha estado entrenando desde mitad de septiembre respetando las medidas sanitarias y sin ninguna incidencia COVID. Ahora toca el turno de las competiciones de pretemporada y se comienza con un muy interesante duelo con el Ciencias Universidad Pablo de Olavide, en lo que constituye el histórico primer partido femenino de un Club como el Ciencias con décadas de historia y un encuentro de rivalidad entre las dos universidades públicas sevillanas que hasta ahora sólo se encontraban en campeonatos universitarios.

Desde el Ciencias y la Universidad Pablo de Olavide se ha hecho llegar la gran ilusión que han puesto en sacar un equipo femenino federado que era una demanda social buscada desde hace unos años. Para esta ocasión, y debido a que tienen que celebrarse a puerta cerrada por la situación, los partidos serán retransmitidos en streaming y el equipo vendrá acompañado por los principales directivos del club para dar su apoyo.

Disputado en el CDU Los Bermejales, el formato será de mini torneo con tres equipos: dos denominados Universidad de Sevilla verde y Universidad de Sevilla blanco y otro Ciencias Universidad Pablo de Olavide donde todos jugarán contra todos. Los partidos darán comienzo a las 11:30 horas para finalizar en torno a las 14 horas.

El director técnico del Ciencias Olavide, Teo Olivares, ha destacado que: "No podemos obviar que nos vamos a enfrentar uno de los mejores equipos de España que disputa la Copa de la Reina, pero lo importante en este torneo no es el resultado sino poner el marcha el equipo, que se diviertan y aprendan". Por su parte Carlos Benito, entrenador del Universidad de Sevilla junto a Eusebio Quevedo y Cristina Iglesias ha comentado que "hemos hecho dos equipos compensados donde para muchas será su primer partido, así que espero encuentros igualados; y lo importante es empezar a tomar sensaciones de competición que no tenemos desde hace diez meses".

Así, el equipo Verde estará formado por Caro Cano, María Gil, Celia, Inés, Barby, Caro Calderón, Delia, Paola Cordero, Claudia, Laura Blasco e Inma Ayora, mientras el blanco lo formarán Borote, Aya Cabeza, Peke, Maca Fernández, Cristina Iglesias, Clara, Camila, Paula Morales, Angela Mateos y Marta Guzmán.