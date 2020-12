El Ciencias Olavide, frente al campeón de Copa

J. C. Ogazón

Nuevo compromiso liguero para el Ciencias Olavide. J. C. Ogazón

Perder no le gusta nadie y menos a un equipo que el año pasado se consolidó en la máxima categoría de la División de Honor de rugby y que tenía como objetivo en su segundo año dar un paso al frente. Los primeros partidos, sin embargo, han servido de lección para el Ciencias Universidad Pablo de Olavide, sabedor de que en esta división cualquier rival es peligroso y no es nada fácil sumar puntos. Hasta la fecha han sido cuatro partidos y sólo tres puntos conseguidos de 20 posibles, un bagaje a mejorar si los hispalenses no quieren entrar en esa espiral peligrosa llamada descenso.

Esta papeleta tiene que ser resuelta cuanto antes por el equipo sevillano y que mejor escenario que el estadio del actual campeón de Copa, el Lexus Alcobendas Rugby. Los de Mazo se enfrentarán al actual segundo clasificado este domingo a las 12:30 horas en el Campo de Rugby Las Terrazas, en el partido correspondiente a la 5ª jornada de División de Honor, con el arbitraje del Sr. Riera.

El Lexus Alcobendas es un rival que ha mostrado su fortaleza en estos primeros compases de la temporada, sobre todo tras conquistar la Copa del Rey. Su posición en la clasificación refleja su buen estado de forma, solo superado por un inmaculado VRAC Quesos Entrepinares que ha sido el único equipo que ha sumado cuatro de cuatro hasta el momento. Los madrileños, que solo han cedido un partido en lo que va de temporada, saldrán el domingo a demostrar que lo de Burgos fue un mero traspié y que siguen a un gran nivel.

No obstante, el entrenador del Ciencias Olavide, Manuel Mazo, está convencido que su equipo puede conseguir grandes cosas en la capital: "Viajamos a Madrid ilusionados, tenemos ganas de hacer un buen partido, debemos de empezar a encontrar buenas sensaciones como equipo". Asimismo, apuntó que "será un partido difícil, Alcobendas es un equipo complicado en su casa y actualmente de los que en mejor momento de forma se encuentran".

Los convocados que viajan a Madrid son: Juanchi López, Jaime Román, Álvaro Nieto, Rafael Romo, Pablo Herrero, Enrique Cuadrado, Franco López, Víctor León, David Serrano, Emmanuel Bobo, Pablo Aguilera, Guido Albertario, Julián Rebussone, Miguel Reina, Cocó Roldán, Luis Vázquez, Juan Domínguez, Rafael Migale, Jan Louis La Grange, Pablo Carballo, Guillermo Bolaños, Manuel Prado y Juan Landó.