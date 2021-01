Tenis o pádel a primera hora de la mañana

El SADUS dispone de un amplio abanico de instalaciones que permiten disfrutar de la raqueta ya sea practicando tenis o pádel. Además, las instalaciones tienen una orientación perfecta para poder disfrutar de estas prácticas deportivas con los primeros rayos de sol.

El Servicio de Actividades deportivas de la Universidad de Sevilla dispone, además, de varias promociones para disfrutar tanto del tenis como del pádel en sus instalaciones. De manera que, alquilando la pista de tenis o pádel cualquier día de la semana (de lunes a sábado), todos los acompañantes pueden acceder gratis. Para, aquellos invitados que no sean Abonados o no dispongan del pase de Temporada o anual, tendrán que acceder al complejo con el titular de la reserva y no de manera individual.

Además, podrás disfrutar de un 20% de descuento en las reservas periódicas de las pistas y, los abonados, podrán hacer uso de un 20% menos en alquileres puntuales de pistas. Todas estas opciones y muchas ofertas más en www.sadus.us.es.