El 'Uni' continúa líder de la Copa FAR SADUS

Los equipos femeninos de rugby a siete de la Universidad de Sevilla mantienen un dominio incontestable en la Copa FAR. La jornada del pasado sábado 20 de marzo, celebrada en Marbella, fue un ejemplo claro de ello, ya que el 'Uni' se trajo a casa un triunfo más del certamen.

A pesar de que los encuentros se vivieron en un día bastante lluvioso, las condiciones del tiempo no afectaron la fiesta de la US en el rugby femenino. En la fase de grupos, los dos primeros equipos de la Hispalense, como de costumbre, no pasaron apuros. El primero derrotó 31-5 al CR Cádiz y 31-0 al Ciencias Pablo de Olavide; mientras que, el segundo se deshizo 45-0 del Holmes Sotogrande y del anfitrión. Dichos marcadores llevaron a los dos conjuntos sevillanos a disputar las semifinales de la Copa de Oro.

Precisamente, los encuentros de las semifinales se vivieron de manera intensa y aunque las cordobesas del Amateur demostraron que van ganando enteros a medida que avanza la competición y se lo pusieron difícil a las líderes de la Hispalense, las sevillanas lograron alzarse con el triunfo por un ajustado 19-7.

Por su parte, el equipo B de la US superó sin problemas al UR Almería por 39-0, esperando en la final de la serie a sus compañeras, repitiendo de esta manera lo ocurrido en las ocasiones anteriores. En cuanto a la final, una vez más se ofrecía un duelo fratricida entre los conjuntos A y B del 'Uni', pero fue el primero de estos el que se empleó a fondo para derrotar 29 a 0 a sus compañeras y logró alzarse por cuarta vez consecutiva con el trofeo de campeón.

En contraste, el tercer conjunto sevillano derrotó 20-5 a la Universidad de Granada en un partido dinámico, pero cayó por el mismo resultado ante el UR Almería, pasando a batirse en las semifinales de la Copa de Plata. En esta última instancia, el equipo de US no pudo lograr su cometido ante el Holmes Sotogrande y salió derrotado por 29 a 12, aunque salvó el séptimo puesto, venciendo al Bahía'89 por 27 a 10.

El próximo 10 de abril, se disputará la última serie de la Copa FAR de Rugby a Siete en las instalaciones de las Universidad de Córdoba de Rabanales, cita que servirá para concluir esta competición y dar paso al Campeonato de Andalucía Absoluto que se desarrollará en 3 series, entre abril y mayo.