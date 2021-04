El Universidad de Sevilla hace pleno en la Copa FAR.

El Universidad de Sevilla hace pleno en la Copa FAR. SADUS

El Universidad de Sevilla ha dado por concluida su participación en la Copa FAR de rugby a siete con triunfos en las cinco series celebradas, por lo que se la adjudica la posición de dominador absoluto en la categoría. En el último torneo disputado, que tuvo lugar el pasado sábado en Guadiaro (Cádiz), sede del Holmes Sotogrande, el equipo hispalense A se deshizo sin problemas, en la fase de grupos, por 42 a 0 del C.R. Bahía'89 y por 5 a 45 frente al Ciencias Pablo de Olavide. La semifinal del torneo también estuvo dominada por el color de la US ya que vencieron al Universidad de Granada por 42 a 5 lo que les llevó a la final, una vez más frente a sus compañeras del Universidad de

Sevilla B que, también había llegado a la final al vencer a sus compañeras del C, al Marbella y al C.R. Cádiz en semifinales.

La final estuvo muy igualada y, tras unos minutos de tanteo donde predominaron las defensas, los equipos marcharon al descanso con un igualado 7 a 5 y no fue hasta el final del partido cuando dos ensayos de las campeonas certificaban un nuevo triunfo por 17 a 5. Por su parte, el equipo de cantera consiguió un meritorio sexto puesto que lo ha colocado a la mitad de la tabla de clasificación.

La próxima cita será el sábado 24 de abril en Córdoba, lugar donde dará comienzo el Campeonato de Andalucía que se desarrollará en un total de tres series. Aunque el objetivo que ha planteado la dirección técnica del equipo sevillano es alzarse con el título autonómico de cara a la participación posterior en la Copa de la Reina, esto no será tarea fácil, ya que en este campeonato se espera que aumente el nivel de los equipos participantes. El Campeonato, que se disputará en dos categorías, cuenta con la particularidad de que entre serie y serie se producirá el descenso del último clasificado de la serie A y el ascenso del campeón de la serie B.