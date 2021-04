Los duelos del pasado se repiten en el Campeonato de Andalucía.

Las circunstancias climatológicas no pudieron dar sombra al juego en la primera categoría del Campeonato de Andalucía de Rugby a Siete que se celebró el pasado fin de semana en Córdoba. Un total de ocho equipos disputaron la primera serie de las tres previstas y la final supuso la reproducción de los duelos entre el Universidad de Sevilla y el C.R. Atlético Portuense, similares en la campaña anterior. La jornada hizo que las universitarias hispalenses golpearan primero y se trajeran el trofeo a casa.

El Uni no tuvo rival en los dos primeros partidos del día, ya que superó por 46-0 al Mezquita y por 50-0 al C.R. Cádiz. Entrar en la final pasaba por derrotar a un duro Veleta de Granada que venía dispuesto a dar la sorpresa. Sin embargo, el equipo de la US no se puso nervioso y supo controlar el partido de principio a fin. Manteniendo su línea de ensayo a cero, lo que es ya marca de la casa, los ensayos iban cayendo a poco que el Veleta cometía un error defensivo, como se reflejó al dejarle unos metros a la velocísima Lasso para que por la banda se convirtiera en inalcanzable. Finalmente, el marcador se saldó con un 24 a 0 con dos ensayos en cada tiempo.

Por su parte, el Portuense tampoco pasó apuros jugando con solvencia y derrotando a las locales del Amateur, al Universidad de Málaga y al U.R. Almería del que se esperaba más este sábado.

Tras el 12 a 0 de la final de consolación donde el Veleta se impuso al Universidad de Málaga, llegaba una final con sabor a duelo de antaño que se vio deslucida por la lluvia. Este hecho benefició quizá a las gaditanas, más acostumbradas a disputar un juego cerrado y potente y no al alegre juego de desplazamiento largo de balón al que tienden las sevillanas. Al descanso se llegó sin que se moviera el marcador. Aun así, los dos equipos se tenían mucho respeto y las defensas eran férreas esperando el mínimo error del contrario para alzarse con el triunfo. Ese error llegó con un golpe de castigo en el que incurrieron las portuenses que permitió a Caro Calderón sacar muy rápido, darle el balón a Maca Fernández para que, casi en la línea de marca, le devolviera el balón a Caro que posó para el 5-0.

Se centró el Uni en defender su ventaja en los escasos minutos que quedaban y lo consiguió para lograr los primeros 24 puntos de la serie y ponerse a la cabeza de la clasificación.

En cuanto el equipo B, junto a otros 8 equipos disputó la serie B en la sede de la Universidad Pablo de Olavide. Las chicas de Eusebio Quevedo salieron subcampeonas al caer derrotadas en la final ante un potente Holmes Sotogrande. Terceras quedaron la Cocodrilas del UAS y cuartas el segundo equipo del CRA Portuense. Las sevillanas tendrán que esperar a este viernes para saber si ascienden a la categoría A, encuentro que se disputa en Almería el próximo 8 de mayo.