Previa de la serie nacional de rugby a siete: aperitivo de la Copa de la Reina

El próximo sábado 5 de junio se celebrará en el Estadio Las Niñas de Guadalajara la serie nacional previa a la Copa de la Reina de rugby a siete. Se trata de un torneo que funcionará de promoción para la futura División de Honor de rugby a siete.

Estos torneos nacen con el objetivo de cubrir el hueco que la Copa de la Reina no puede completar al disputarse solo a final de temporada, siendo el único deporte olímpico en España que no dispone de una competición nacional continuada. Es importante no olvidar que España es actualmente Diploma Olímpico de la modalidad, obtenido en los pasados Juegos de Río de Janeiro.

Serán un total de siete equipos los que disputarán la serie del próximo sábado. Junto a Universidad de Sevilla estarán la Única de Navarra, Pingüinas de Burgos, VRAC de Valladolid, Jabatas de Móstoles (Madrid), Les Abelles de Valencia y Costa Blanca de Alicante.

La competición, organizada en dos grupos, dará comienzo a las 12:00 horas y las finales están previstas a las 16:00 horas. Todo el desarrollo del torneo será retransmitido en streaming y contará con la asistencia de las autoridades locales encabezada por el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo.

En esta ocasión, el técnico sevillano, Carlos Benito, cuenta con las bajas de Inés Sánchez-Moliní y Elena Lasso. La convocatoria estará compuesta por Camila Valero, Xena, Borote, Aya Cabeza, Dana Alimena, Claudia Sánchez, Macarena Fernández, Cristina Iglesias, Caro Calderón, Delia Velasco, Calara Ruiz y Marta Barby.

Ante la pregunta de las expectativas, el técnico sevillano ha apuntado que "la suspensión de torneos en Andalucía ha cortado la racha de preparación del equipo, por lo que este torneo se convierte en fundamental de cara, no solo a la imagen del nivel que puede dar el equipo en España, sino que servirá para llegar a la Copa de Reina en las mejores condiciones".