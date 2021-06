El Uni afronta la primera jornada de la Copa de la Reina de Rugby a Siete.

El final de la temporada 2020/2021 se está acercando y, a pesar de los obstáculos que ha traído consigo la situación sanitaria, el equipo de la Universidad de Sevilla ha conseguido sobrepasarlos y escalar hacia la máxima categoría nacional de la modalidad olímpica de rugby a siete. De hecho, el equipo hispalense es la única representación andaluza en esta edición que ha reducido su desarrollo a dos jornadas por causa de la pandemia.

Las chicas del Uni disputarán este fin de semana, en A Coruña, una serie de encuentros entre los 12 mejores equipos de España. El rival más fuerte por batir es el entorchado Majadahonda. Para lograrlo, el conjunto de la US comenzará su andadura, encuadrado en el grupo C, en el que predominan los equipos madrileños. De manera que, los integrantes serán el rocoso equipo Samse Scrum, el Hortaleza que desarrolla un seven muy espectacular y obtuvo la actual medalla de bronce y, por último, las chicas del ADI Industriales, mermadas este año, pero conjuradas para no pasar apuros y evitar el descenso.

La presentación del certamen se cumplirá este viernes 18 de junio, a las 20:00 horas, en la Torre de Hércules de la ciudad gallega. En ella, se realizará la foto oficial de las capitanas junto al trofeo del torneo. Posteriormente, el sábado 19 y el domingo 20 de junio se desarrollarán los partidos.

Durante la primera jornada, el Uni disputará sus encuentros a las 10:00 de la mañana, a las 13:06 y, finalmente, a las 15:28 horas. Con los resultados obtenidos en estos enfrentamientos el equipo conseguirá una clasificación provisional de 1 al 12 y, a partir de aquí, se pasará a disputar el torneo, organizados en un cuadro a los ocho mejores clasificados y, a los últimos cuatro clasificados se les permitirá obtener los puntos necesarios para que eviten el descenso la semana siguiente en San Cugat.

Para este torneo, el Universidad de Sevilla cuenta con varias bajas como la de Hache, Barby, Lucho, Paola y Mar Velasco, por lo que las convocadas son Camila Valero, Xena, Aya Cabeza, Borote, Dana, Maca Fernández, Claudia, Cristina Iglesias, Caro Calderón, Clara Ruiz, Delia Velasco, Arriate y Lana. El entrenador del equipo sevillano, Carlos Benito, ha comentado que llevan "toda la temporada preparándonos para este momento, por lo que ahora toca apretar los dientes y hacer un buen papel en una competición especialmente bonita. Será difícil, pero no vamos a renunciar a nada y debemos meternos cada serie en la disputa por el oro".