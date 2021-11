En el SADUS, el frío no es excusa

En el SADUS, el frío no es excusa SADUS

El mes de noviembre ha llegado con fuerza, y el frío ya se deja notar. No obstante, la baja temperatura no es excusa para el Servicio de Actividades Deportivas de la US, que ofrece un amplio abanico de opciones para disfrutar del deporte en un entorno inmejorable. Para aquellos que quieran practicar deporte de manera individual se pone a disposición de todos los usuarios del SADUS la sala fitness, tanto en el CDU Los Bermejales como en el CED Pirotecnia, que suponen casi 1.000 metros cuadrados de instalaciones destinadas únicamente a la actividad deportiva, entre ambas salas.

Los que prefieran practicar deporte en grupo y siempre manteniendo las medidas sanitarias de seguridad, las instalaciones de Los Bermejales son la opción perfecta para practicar clases dirigidas de múltiples disciplinas, como pueden ser yoga, core, gap o hitt, entre muchas más opciones que se pueden consultar en www.sadus.us.es.

Además, los que prefieran optar por el medio acuático para ejercitarse, tampoco tienen excusa, porque, desde hace semanas, la piscina climatizada del SADUS, localizada en sus instalaciones de Los Bermejales, ofrece su servicio a todos sus usuarios, que pueden elegir entre nado libre o diversas clases dirigidas como aquapilates o aquagym, entre otras muchas.