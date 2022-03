Una de cal y otra de arena para la US en el campeonato andaluz de hockey hierba

El pasado fin de semana, los equipos femenino y masculino de la Universidad de Sevilla afrontaron la jornada número doce del Campeonato de Andalucía de Primera División de Hockey Hierba, celebrada en la localidad de Alcalá la Real (Jaén).

En esta cita, las chicas sevillanas que se batieron contra el CH Alcalá evidenciaron "calma, concentración y buena actitud de ir a por todas desde el principio", según aseguraron los miembros del equipo técnico. De hecho, el partido comenzó con dos tantos en el primer cuarto y, a partir de ahí, el equipo supo controlar todo el encuentro, finalizando con una victoria (1-2), gracias a los goles de Laura Grahamm y Alejandra Reina.

Con estos resultados, el 'Uni' se ubica en la tercera posición de la tabla, igualado en puntos con el segundo de la clasificación. Ahora, las chicas sevillanas tendrán dos semanas de descanso que aprovecharán para centrarse en los entrenamientos.

En el caso del equipo masculino de la US, que se enfrentó también al CH Alcalá, no pudo hacerse con el triunfo y cayó 2-1, después de que el conjunto local anotara un tanto en los últimos minutos. A pesar de que el 'Uni' no pudo alcanzar el empate y se quedó con una sola anotación de Paco Martínez, el equipo técnico se muestra muy optimista de cara a los próximos encuentros y reconoce que, este partido era complicado porque el CH Alcalá es el líder de la clasificación.