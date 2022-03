El Uni concluye invicto la Copa FAR 2021/22.

El equipo de la Universidad de Sevilla de rugby 7 femenino concluyó el pasado sábado 26 de marzo, la sexta serie de la Copa FAR con otros cuatro triunfos que certifican su imbatibilidad y que se suman a la veintena de partidos disputados en las series de la presente temporada.

En esta Copa FAR, el equipo de las 'Gacelas' ha demostrado ser competitivo y estar bien armado y preparado para retos mayores como el Campeonato de Andalucía que comenzará el próximo 9 de abril, en Sevilla. En el desarrollo de la jornada del sábado, varios casos de COVID impidieron la participación del CR Cádiz, lo que convirtió la serie en una liga a una vuelta entre los cinco equipos participantes.



En el primero de los partidos, el 'Uni' dio buena cuenta de las locales del CR Amateur Córdoba al vencer 0-45, pero con un juego a rachas y algo desorganizado que el entrenador sevillano consiguió reconducir en los partidos restantes. El segundo encuentro ante el Unión Rugby Almería resultó ser, como se presumía, el más complicado. Las almerienses consiguieron llegar al descanso mínimamente por debajo 7-5, siendo el único equipo que perforó la zona marca del conjunto de la US. Una segunda parte más seria de las sevillanas aumentó el marcador hasta el resultado final que selló el marcador 28-5, único partido que perdieron las levantinas y que las llevó a conquistar el segundo puesto en la serie.



La tercera cita de las hispalenses las enfrentaba al también local Mezquita de Córdoba. Con un control total de la situación, los ensayos iban cayendo uno tras otro del lado sevillano que, Cristina Iglesias o Marta Barby se encargaban de transformar para ir sumando casi siempre de 7 en 7.



El último partido de la jornada significaba un derbi local ante las jugadoras del Ciencias Enerside. Aunque el marcador final fue un abultado 57-0 para las universitarias, no reflejó lo disputado en muchas fases del juego, y donde la capacidad física de la 'Gacelas' resultó determinante en la segunda parte para anotar los últimos ensayos de la mañana. El resto de los partidos hicieron que el Ciencias acabara tercero, el CR Amateur cuarto y el Mezquita quinto.



A la finalización de los partidos el técnico sevillano Carlos Benito comentó que, "con el mes de marzo, finaliza un largo periodo de preparación de lo que se nos viene encima a partir de ahora con el Campeonato de Andalucía, el Campeonato de España Universitario y la Copa de la Reina. Estos próximos dos meses van a ser muy exigentes con las jugadoras que tendrán que compatibilizar muchas horas de entrenamiento con sus obligaciones académicas o laborales. Estamos seguros de que el trabajo físico desarrollado por Carlos Roldán hará, como hasta ahora, que nos respeten las lesiones y eso es lo que espero, porque hoy hemos demostrado en Córdoba que tenemos la capacidad de hacer un rugby 7 de alto nivel".