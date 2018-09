Angela Stanford logra en el Evian su primer grande

Redacción Deportes, 16 sep (EFE).- La estadounidense Angela Stanford logró este domingo el primer grande de su carrera deportiva al imponerse en el Campeonato Evian, quinto y último 'major' de la temporada femenina de golf de 2018 y disputado en Evian-les-Bains.

Stranford, nacida hace 40 años en Fortworth (Texas) y número 76 del mundo al inicio del torneo, ganó el Evian con 272 golpes totales (12 bajo par) y en un final emocionante y lleno de drama.

Su compatriota Amy Olson llegó como líder al último hoyo del torneo y con todo a favor para estrenar también su historial de grandes.

Pero la jugadora de Oxbow (Dakota del Norte) vivió un drama en el escenario que estuvo a punto de ser el de la gloria. Un doble bogey en el 18 la apartó del triunfo y le entregó el triunfo a Angela Stanford, que aguardaba en la casa club un pinchazo de su compatriota. Olson dispuso de un putt para bogey para forzar un desempate que no llegó.

Finalmente la ganadora fue Stanford, con un golpe menos que Olson, sus compatriotas Austin Ernst y Mo Martin y la surcoreana Kim Sei Young, las cuatro empatadas en la segunda plaza con -11.

Angela Stanford, que sucede en el palmarés del Evian a la sueca Anna Nordqvist, es profesional desde 2000 y tenía un segundo puesto en el US Open de 2003 y un tercero en el ANA Inspiration de 2011 como sus mejores resultados en los 'majors'.

La veterana jugadora estadounidense logró de esta manera su séptimo título profesional y en sexto en el LPGA Tour.

Seis veces integrante del equipo de su país en la Solheim Cup, Stanford, que llegó a ser novena del ránking mundial, no alzaba un trofeo desde que el 26 de febrero de 2012 se impuso en el HSBC Women's Champions.

La surcoreana Ryu So Yeon, número tres del ránking, acabó en la décima plaza a cuatro golpes de Stanford, mientras que la tailandesa Ariya Jutanugarn, número dos, lo hizo a once. La primer del ránking, la también surcoreana Park Sung Hyun, no pasó el corte el viernes.

La malagueña Azahara Muñoz y la pamplonesa Carlota Ciganda acabaron el torneo a diez de la campeona. La primera se despidió con una vuelta de 72 (+1) y la segunda, con 73 (+2).