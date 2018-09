El director de salto brasileño achaca a la crisis económica sus resultados en Tryon

Tryon (EE.UU.), 22 sep (EFE).- El director de Salto de la Confederación Brasileña de Hípica, Pedro Paulo Lacerda, dijo hoy que deben replantear su proyecto por la crisis económica que vive el país y los elevados precios de los caballos, lo que, en su opinión, influyó en su resultado en los Juegos Ecuestres de Tryon (EE.UU.).

"Brasil sufre una de sus peores crisis económicas, y creer que Brasil va a tener dinero mañana para comprar caballos millonarios no puede ser. Esa es nuestra realidad y tenemos que vivir con ella y sacar lo mejor posible de nosotros", aseguró Lacerda en entrevista con Efe en Tryon.

Hasta que la situación no mejore, consideró, el país debe buscar otras alternativas a comprar caballos de élite, cuyo mercado tiene los precios inflados porque Estados Unidos y los árabes están comprando "miles" de equinos.

Por ello, apostó por invertir en la crianza de caballos, invertir en jóvenes promesas, pues ahora es imposible asumir el pago de 4 ó 6 millones de dólares por un caballo. "Son precios fuera de la realidad", criticó.

Esta es la situación a la que se enfrentan jinetes ganadores de títulos internacionales como el oro olímpico en Atenas 2004 Rodrigo Pessoa, que no pudieron participar en Tryon por este motivo y que están además a la búsqueda de un caballo con el que competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Yo creo que si ellos tuvieran la oportunidad van a crear buenos caballos, pero hay que comenzar ya porque quedan dos años para los Juegos Olímpicos", señaló.

Sobre su actuación en Tryon, reconoció que incumplieron su objetivo de lograr el billete olímpico al que tenían derecho los seis primeros clasificados de la final de este pasado viernes, de la que, además, quedaron fuera.

"Fue un final de semana malo, las cosas no salieron bien", consideró Lacerda sobre la conclusión de un proyecto que les había dado hasta Tryon buenos resultados.

Lamentó que solo Pedro Veniss cumplió durante las pruebas y achacó esos problemas a la inexperiencia del resto de los jinetes, que les llevaron a no reaccionar bien durante los recorridos.

Por ello, indicó que, a pesar de las críticas recibidas en su país, especialmente por el hecho de que dos históricos de la hípica nacional como Pessoa y Vitor Teixeira entrenen a Irlanda y Argentina, respectivamente, y no a su país, él no hubiera cambiado lo hecho.

"Creo que tuvimos el mejor equipo posible (...) no veo muchas cosas que pudiera haber hecho diferente para tener un resultado mejor", dijo Lacerca.

Destacó que el equipo "trabajó duro", y que si los resultados no llegaron no fue por falta de esfuerzo: "Intentamos hacer lo mejor, pero lo mejor no fue suficiente".

Por ello, dijo que hay que pensar ya en el futuro, que pasa por lograr el billete olímpico en los Panamericanos de Lima 2019, aunque para eso deben estar en las medallas.

"Sería una gran tristeza quedar fuera de los Juegos Olímpicos. En el deporte todo pude suceder, pero es cierto que las condiciones no son las mejores para conseguir el objetivo", advirtió.

Pero antes está la posibilidad de que este domingo Pedro Veniss luche por una medalla en la final individual, en la que saldrá décimo.

En su opinión, Veniss está "bien preparado" y, si hace lo que sabe, hay "esperanzas de hacer medalla", algo que sería un "gran logro" para él y todo el equipo.